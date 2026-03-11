«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии

Режиссёр Андрей Першин, которого зрители знают под псевдонимом Жора Крыжовников, не слишком активно ведёт соцсети. В интервью для проекта Dreamcast он рассказал Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву, почему то и дело пропадает из инфополя: «На всё есть тайм-менеджмент. В итоге у нас есть кажущийся нам неограниченным временной ресурс, но умение с ним работать, его распределять в итоге сказывается на том, сколько ты пройдёшь, сколько ты сделаешь. Поэтому я в очередной раз возвращаюсь и ухожу из соцсетей, удаляю профиль. Когда что-то выходит, мне важно почитать отзывы, я могу вернуться».
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
Хейтерские комментарии в соцсетях поначалу поражали режиссёра: «Я первый раз когда столкнулся, очень удивился, что столько анонимного хамства. Для меня это был шок. Я где-то, наверное, месяц думал: «Надо же, вот этот неизвестный мне человек, менеджер по продаже окон, на «ты» обращаясь ко мне, пишет».
Потом к хамству Андрей стал относиться по принципу “каждый имеет право на одну ошибку”: «Я не нашёл этому никаких оправданий. Я для себя сформулировал, что все мы можем быть хейтерами, как все мы можем совершить му*ацкий поступок, но не быть при этом му*аками. То есть если ты один раз какой-то негативный комментарий написал, ну ладно, Бог с тобой. Но если ты закоренелый тролль, то ты му*ак».
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
Возможно, такой однозначный и спокойный вывод о хейтерстве Андрей сделал благодаря регулярной личной психотерапии: «Я каждую неделю занимаюсь терапией. Это часть некой гигиены психологической. Вот поэтому работаю. В общечеловеческом смысле хочется быть стабильнее, хочется больше успевать. Не тратить энергию на негатив».
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
Детство режиссёра прошло в городе физиков-ядерщиков Саров, в школе с углублённым изучением английского языка. Семья у Андрея читающая: прадед был директором сельской школы, дед собирал библиотеку, а папа выписывал журналы «Иностранная литература» и «Новый мир». Поэтому свободное время Андрей проводит за книгами: «Читаю на каникулах, на всех отпусках мне надо минимум две книжки больших прочесть, чтобы я чувствовал, что поднаполнился. Ну и плюс стараюсь выделять время на аудиокниги. Необходимо это делать. Конечно, мы все тупеем с этими соцсетями, надо как-то противостоять этому отравлению дешёвой информацией».
