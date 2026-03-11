Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии

11 марта
2026 год

Лайфстайл >>
11 марта 2026
Режиссёр Андрей Першин, которого зрители знают под псевдонимом Жора Крыжовников, не слишком активно ведёт соцсети. В интервью для проекта Dreamcast он рассказал Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву, почему то и дело пропадает из инфополя: «На всё есть тайм-менеджмент. В итоге у нас есть кажущийся нам неограниченным временной ресурс, но умение с ним работать, его распределять в итоге сказывается на том, сколько ты пройдёшь, сколько ты сделаешь. Поэтому я в очередной раз возвращаюсь и ухожу из соцсетей, удаляю профиль. Когда что-то выходит, мне важно почитать отзывы, я могу вернуться».

«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина

Хейтерские комментарии в соцсетях поначалу поражали режиссёра: «Я первый раз когда столкнулся, очень удивился, что столько анонимного хамства. Для меня это был шок. Я где-то, наверное, месяц думал: «Надо же, вот этот неизвестный мне человек, менеджер по продаже окон, на «ты» обращаясь ко мне, пишет».

Потом к хамству Андрей стал относиться по принципу “каждый имеет право на одну ошибку”: «Я не нашёл этому никаких оправданий. Я для себя сформулировал, что все мы можем быть хейтерами, как все мы можем совершить му*ацкий поступок, но не быть при этом му*аками. То есть если ты один раз какой-то негативный комментарий написал, ну ладно, Бог с тобой. Но если ты закоренелый тролль, то ты му*ак».

«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина

Возможно, такой однозначный и спокойный вывод о хейтерстве Андрей сделал благодаря регулярной личной психотерапии: «Я каждую неделю занимаюсь терапией. Это часть некой гигиены психологической. Вот поэтому работаю. В общечеловеческом смысле хочется быть стабильнее, хочется больше успевать. Не тратить энергию на негатив».

«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина

Детство режиссёра прошло в городе физиков-ядерщиков Саров, в школе с углублённым изучением английского языка. Семья у Андрея читающая: прадед был директором сельской школы, дед собирал библиотеку, а папа выписывал журналы «Иностранная литература» и «Новый мир». Поэтому свободное время Андрей проводит за книгами: «Читаю на каникулах, на всех отпусках мне надо минимум две книжки больших прочесть, чтобы я чувствовал, что поднаполнился. Ну и плюс стараюсь выделять время на аудиокниги. Необходимо это делать. Конечно, мы все тупеем с этими соцсетями, надо как-то противостоять этому отравлению дешёвой информацией».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   11.03.2026 - 12:44
Хм.. зачем брать псевдоним. Что плохого в имени Андрей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Жора Крыжовников: «Важно, чтобы люди участвовали в судьбе других поступками, а не лайками»
Поиск по меткам
интернетмнениепсихологиясоцсети
персоны
Трифон БебутовЛев ЗулькарнаевЖора Крыжовников

фотографии >>
«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии фотографии
«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии фотографии
«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии фотографии
«Надо противостоять отравлению дешёвой информацией»: Жора Крыжовников о соцсетях, чтении и психотерапии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Максим Дрозд
Александр Рахленко
Дмитрий Тихонов (II)
Заза Чантурия
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Ласло Банхиди
Антон Ельчин
Юнас Карлссон
Алекс Кингстон
Элиас Котеас
Джонни Ноксвилл
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram