Миллионы лайков: Меган Фокс опубликовала новые откровенные фото

39-летняя Меган Фокс триумфально вернулась в соцсети, собрав миллионы лайков новыми кадрами из откровенной фотосессии. После рождения ребёнка и расставания с певцом Колсоном Бейкером актриса восстановилась и снова готова радовать поклонников. «Любовь была самым беспощадным монстром из всех», — подписала она очередную порцию фото.
фото: соцсети Меган Фокс
Год назад Меган родила от Колсона дочь Сагу Блэйд — своего четвёртого ребёнка. Пара рассталась ещё во время беременности Меган, хотя позже появлялись слухи, что они сошлись снова ради дочери. Ранее актриса 11 лет была замужем за Брайаном Остином Грином, у них есть трое сыновей.
обсуждение >>