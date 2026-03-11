Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения

11 марта
2026 год

Лайфстайл >>
11 марта 2026
22-летняя Мария Ильюхина, известная по роли Маши в сериале «Воронины», поздравила дочь с днём рождения — 10 марта ей исполнилось три года. Девочку назвали Марией в честь мамы и её экранной героини. «С днём рождения, моя маленькая принцесса. Моя такая уже взрослая бусинка! Бесконечно сильно люблю тебя», — написала актриса в соцсетях под постом с фотографиями.

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: соцсети Марии Ильюхиной

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: соцсети Марии Ильюхиной

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: соцсети Марии Ильюхиной

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: соцсети Марии Ильюхиной

В праздничный день Ильюхина устроила дочери утро мечты: она украсила дом фонтаном из воздушных шаров и композицией с замком и цветами, а также приготовила торт в бело-розовых тонах и маленький тортик-бенто. Среди подарков — огромный пупс, кукольный домик и другие игрушки. «Утро, о котором мечтал каждый ребенок», — подписала ролик Мария.

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: скриншот из соцсетей Марии Ильюхиной

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: скриншот из соцсетей Марии Ильюхиной

«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
фото: скриншот из соцсетей Марии Ильюхиной

Дочь Ильюхиной появилась на свет в марте 2023 года. Её отцом стал однокурсник актрисы Алексей Шаров. Пара зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года — на тот момент Мария была на шестом месяце беременности. Актриса сохранила девичью фамилию.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Воронины». 2 сезон >>
«Воронины». 1 сезон
«Бомбила»
«Цветок граната». ТВ-ролик
«Законы красоты». ТВ-ролик
«Возмездие». ТВ-ролик №3

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мария Ильюхина стала мамой
19-летняя Мария Ильюхина вышла замуж
19-летняя Мария Ильюхина готовится стать матерью
Поиск по меткам
дети
персоны
Мария Ильюхина
фильмы
Воронины

фотографии >>
«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения фотографии
«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения фотографии
«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения фотографии
«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE (апрель 2026)

Скорбим

Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Максим Дрозд
Александр Рахленко
Дмитрий Тихонов (II)
Заза Чантурия
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Ласло Банхиди
Антон Ельчин
Юнас Карлссон
Алекс Кингстон
Элиас Котеас
Джонни Ноксвилл
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
10 комментариев