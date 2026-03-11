«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения

22-летняя Мария Ильюхина, известная по роли Маши в сериале «Воронины», поздравила дочь с днём рождения — 10 марта ей исполнилось три года. Девочку назвали Марией в честь мамы и её экранной героини. «С днём рождения, моя маленькая принцесса. Моя такая уже взрослая бусинка! Бесконечно сильно люблю тебя», — написала актриса в соцсетях под постом с фотографиями.
фото: соцсети Марии Ильюхиной
В праздничный день Ильюхина устроила дочери утро мечты: она украсила дом фонтаном из воздушных шаров и композицией с замком и цветами, а также приготовила торт в бело-розовых тонах и маленький тортик-бенто. Среди подарков — огромный пупс, кукольный домик и другие игрушки. «Утро, о котором мечтал каждый ребенок», — подписала ролик Мария.
фото: скриншот из соцсетей Марии Ильюхиной
Дочь Ильюхиной появилась на свет в марте 2023 года. Её отцом стал однокурсник актрисы Алексей Шаров. Пара зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года — на тот момент Мария была на шестом месяце беременности. Актриса сохранила девичью фамилию.
