Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса

11 марта
2026 год

Лайфстайл >>
11 марта 2026
52-летний Станислав Дужников, известный по роли Лёни в сериале «Воронины», заметно похудел. На мартовских праздниках актёр опубликовал шуточное видео, на котором он чистит картошку на кухне. «Девятое марта — продолжение восьмого», — прокомментировал он происходящее. Внешний вид Дужникова вызвал у поклонников множество вопросов. «СтарХит» связался с актёром и узнал, как ему удалось избавиться от лишнего веса.

«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса
фото: Скриншот из соцсетей Станислава Дужникова

«Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно всё, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приёмами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье», — объяснил актёр. Сколько именно он сбросил, Дужников говорить не стал: «Столько, сколько нужно организму, чтобы обновиться и постройнеть».

«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса
фото: Кадр из сериала «Воронины»

Прошлым летом СМИ сообщили, что из-за избыточного веса у Дужникова развился сахарный диабет, в связи с чем ему сделали операцию по уменьшению объёма желудка. Актер не стал скрывать, что операция действительно была, но проводилась она по другим показаниям и не связана с желанием похудеть. Когда-то Станислав весил более 200 килограммов — часть из них он специально набрал для роли Лени, налегая на мучное и сладкое.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Воронины». 1 сезон >>
«Воронины». 2 сезон
«Каменская-3». Отрывок
«Артек. Большое путешествие»
«Каменская-3». ТВ-ролик
«1812: Уланская баллада»

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   11.03.2026 - 20:06
Вот это так кардинальные изменения, я уже думала что Дужников никогда не скинет вес. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Моя взрослая бусинка!»: 22-летняя Мария Ильюхина поздравила дочь с днём рождения
Поиск по меткам
здоровьекрасота
персоны
Станислав Дужников
фильмы
Воронины

фотографии >>
«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса фотографии
«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса фотографии
«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса фотографии
«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE (апрель 2026)

Скорбим

Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Максим Дрозд
Александр Рахленко
Дмитрий Тихонов (II)
Заза Чантурия
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Ласло Банхиди
Антон Ельчин
Юнас Карлссон
Алекс Кингстон
Элиас Котеас
Джонни Ноксвилл
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
10 комментариев