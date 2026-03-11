«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса

52-летний Станислав Дужников, известный по роли Лёни в сериале «Воронины», заметно похудел. На мартовских праздниках актёр опубликовал шуточное видео, на котором он чистит картошку на кухне. «Девятое марта — продолжение восьмого», — прокомментировал он происходящее. Внешний вид Дужникова вызвал у поклонников множество вопросов. «СтарХит» связался с актёром и узнал, как ему удалось избавиться от лишнего веса.
фото: Скриншот из соцсетей Станислава Дужникова
«Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно всё, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приёмами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье», — объяснил актёр. Сколько именно он сбросил, Дужников говорить не стал: «Столько, сколько нужно организму, чтобы обновиться и постройнеть».
фото: Кадр из сериала «Воронины»
Прошлым летом СМИ сообщили, что из-за избыточного веса у Дужникова развился сахарный диабет, в связи с чем ему сделали операцию по уменьшению объёма желудка. Актер не стал скрывать, что операция действительно была, но проводилась она по другим показаниям и не связана с желанием похудеть. Когда-то Станислав весил более 200 килограммов — часть из них он специально набрал для роли Лени, налегая на мучное и сладкое.
