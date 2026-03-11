Кино-Театр.Ру
«Век Зацепина»: Евгений Миронов, Елизавета Базыкина и Юлия Пересильд

11 марта
2026 год

11 марта 2026
В Большом театре прошёл праздничный вечер «Век Зацепина», приуроченный к столетию народного артиста России Александра Зацепина. Поздравить маэстро и исполнить любимые композиции на сцену вышли Евгений Миронов, Константин Хабенский, Наталья Варлей, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Мария Миронова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина и многие другие. Ведущими вечера стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

фото: Александр Зацепин / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Андрей Малахов, Александра Пахмутова, Наталья Варлей, Дарья Златопольская / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Юлия Пересильд / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Сергей Шакуров / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Евгений Миронов / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Константин Хабенский / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Дима Билан / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Николай Басков / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Евгений Ткачук / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Алексей Ягудин / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Мария Миронова / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Ирина Пегова / Источник: фото телеканала «Россия»

фото: Дмитрий Песков / Источник: фото телеканала «Россия»
№ 2
Гыгеенна (msk)   11.03.2026 - 21:42
Возрадуемся, что фотографы справились со своей работой так же хорошо, как обычно. читать далее>>
№ 1
Дина Айсина   11.03.2026 - 21:26
До чего же радостные и просветленные лица у самого юбиляра, а также у Ирины Пеговой и Димы Билана читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
