«Век Зацепина»: Евгений Миронов, Елизавета Базыкина и Юлия Пересильд

В Большом театре
прошёл праздничный вечер «Век Зацепина», приуроченный к столетию народного артиста России Александра Зацепина
. Поздравить маэстро и исполнить любимые композиции на сцену вышли Евгений Миронов
, Константин Хабенский
, Наталья Варлей
, Юлия Пересильд
, Ирина Пегова
, Мария Миронова
, Евгений Ткачук
, Елизавета Базыкина
и многие другие. Ведущими вечера стали Дарья Златопольская
и Андрей Малахов
.
