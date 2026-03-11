«Живу в состоянии менопаузы с 23 лет»: Ирина Горбачёва рассказала о борьбе с лишним весом

38-летняя Ирина Горбачёва опубликовала в соцсетях откровенный текст о своём здоровье и расстройстве пищевого поведения. По её словам, за прошлый год она поправилась с 73 до 86 килограммов на фоне стресса. Актриса долго пыталась справиться самостоятельно, но безрезультатно. Поэтому с декабря она начала работать с нутрициологом, гинекологом и эндокринологом. «Для тех, кто не знает мою историю: я живу в состоянии менопаузы с 23 лет. Это другой метаболизм, вымывание кальция, остеопороз. А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 килограммов физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид. Это про то, как ты чувствуешь себя в своём теле каждый день», — написала она.
Сейчас актриса подходит к вопросу комплексно: занимается спортом, наладила режим сна, убрала из рациона сладкое, молочные продукты и глютен. По назначению врача она также принимает препарат, помогающий контролировать аппетит. Сначала пробовала аналог, который привозят из-за границы, но из-за сложности контроля качества перешла на отечественный: «Тяга к сладкому и мучному для меня до сих пор очень непростая история, иногда это ощущается почти как ломка. Но постепенно становится легче. В этом процессе я взрослею и учусь воспитывать в себе силу воли. Потому что на кону стоит качество моей жизни», — поделилась Горбачёва.
Актриса также призналась, что с детства несёт в себе нездоровый сценарий в отношениях с едой: «Я из того поколения, где РПП — обычная история. Меня, как и многих, в детстве заставляли доедать. Мне 38, и я только сейчас выстраиваю другие отношения с едой и своим телом… Бережно, с врачами, без насилия над собой».
