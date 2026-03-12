«Мне важно проживать материал телом»: Ольга Кабо объяснила, почему отказывается от каскадёров

12 марта
2026 год

12 марта 2026
Ольга Кабо — единственная актриса, которая стала почётным членом Ассоциации каскадёров России. Случилось это после съёмок в фильме «Крестоносец», где Ольга Игоревна сама выполняла прыжок с четвёртого этажа, с высоты 14 метров. В интервью изданию «РИА Новости» актриса подтвердила, что по-прежнему в некоторых случаях не пользуется помощью профессионального дублёра: «Когда это возможно и безопасно, стараюсь выполнять трюки сама. Мне важно чувствовать материал, проживать его и телом, а не только эмоционально, быть хозяйкой своей роли, как учил нас, своих студентов, Сергей Фёдорович Бондарчук. Такой опыт у меня ещё со времен работы над историческими и приключенческими картинами, и он никуда не делся».

фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо

Однако сейчас артистка больше руководствуется соображениями безопасности и целесообразности таких действий: «С годами приходит понимание ответственности — и за себя, и за команду. Поэтому сегодня я уже не стремлюсь во что бы то ни стало доказать, что могу всё. Если сцена действительно опасная и требует профессионального каскадёра — спокойно доверяю это специалистам. Кино — коллективное искусство, и здесь важно не геройство, а результат». Ольга Игоревна признаёт, что ей не чужда любовь к риску: «Скорее люблю преодоление. Мне нравится выходить за пределы привычного, пробовать новое, чувствовать адреналин».

фото: Ольга Кабо и Владимир Стеклов/ Источник: ria.ru

Фильм Юрия Кары «Тавро Кассандры», в съёмках которого принимала участие Ольга Кабо, предполагал полёт на орбитальную станцию «Мир», поэтому актёров готовили к этому всерьёз: «Мы проходили медицинские комиссии, тренировки на центрифуге, в гидролаборатории, учились работать в условиях перегрузок. Не просто "актёрская авантюра", а настоящая подготовка, почти как у космонавтов».

фото: Ольга Кабо и Александр Иншаков/ Источник: соцсети Ольги Кабо


Из-за отсутствия финансирования проект не состоялся, но Ольга Игоревна не жалеет о полученном опыте: «Я никогда не воспринимала это как несбывшуюся мечту или трагедию. Скорее как уникальный этап моей жизни, который многое мне дал: понимание собственных возможностей, дисциплины, силы характера. Мой космос был тогда — в подготовке, в прикосновении к этой мечте, первой из актрис».
