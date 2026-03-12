Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Интерес к жизни, спорт и осознанное питание: Ольга Кабо поделилась секретами красоты

12 марта
Лайфстайл >>
В 90-е годы за Ольгой Кабо закрепился титул секс-символа, хотя сама актриса относится к нему с иронией, как к любому ярлыку. В интервью «РИА Новости» 58-летняя артистка рассказала, что помогает ей так хорошо выглядеть: «Секретов на самом деле нет — есть система и любовь к себе. Во-первых, дисциплина. Я много лет занимаюсь спортом: это и растяжка, и силовые упражнения, и кардионагрузки. Обязательно слежу за осанкой — это сразу меняет и внешний вид, и внутреннее ощущение себя. Очень люблю плавание и пешие прогулки. Во-вторых, питание. Я не сторонник жёстких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему».

фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо

Уделяя время форме, нельзя забывать и про содержание, уверена актриса: «Красота — это не только про внешность. Это про внутренний свет. Когда женщина увлечена своим делом, когда у неё есть любовь, вдохновение, интерес к жизни — это отражается в глазах и с ней "не надо света", как писал Иннокентий Анненский. Я уверена, что главный рецепт красоты — это состояние счастья и благодарности. А всё остальное — приятное дополнение».

фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо

Общение с приятными людьми — это тоже часть гармоничной жизни, убеждена Ольга Игоревна. Она много лет дружит с актрисой и певицей Аликой Смеховой, они — крёстные сыновей друг друга. Своим примером Ольга и Алика доказывают, что дружба между женщинами-актрисами — это не миф: «Да, мы обе актрисы, у нас насыщенная жизнь в профессии, свои трудности и конкуренция вокруг. Но настоящая дружба от этого только сильнее, когда есть доверие, уважение и общие ценности».

фото: Ольга Кабо и Алика Смехова/ Источник: соцсети Ольги Кабо

Алика и Ольга по-настоящему близки: «Алика для меня — не только крёстная сына, но и человек, с которым можно быть собой, делиться радостью и печалью в сложные моменты. Это настоящая семья, только выбранная сердцем. Так что те, кто говорит, что женской дружбы нет, — они просто либо не встречали таких подруг, либо смотрят на отношения лишь сквозь призму стереотипов».
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Мария_2191   15.03.2026 - 20:40
Молодец, по другому ничего не скажешь. Хоть я и не особо слежу за творчеством Кабо, видела в паре фильмов, но всё же скажу что и в профессии актриса талант. читать далее>>
№ 9
Матвей Брикун   15.03.2026 - 16:18
В первые слышу фразу о Кабо - секс-символ. Впрочем не удивлюсь. Когда в 58 лет имеешь такую внешность, то что было в 25. Красавица, вот что было. читать далее>>
№ 8
Елена К/Л (Лабинск)   14.03.2026 - 00:44
безусловно, выглядит она отлично. Но я вот не особо знакома с её творчеством. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   13.03.2026 - 20:20
Вот правильно мыслит Ольга, может поэтому в свои почти 6 выглядит на 40, максимум 45)) читать далее>>
№ 6
LaFee   13.03.2026 - 18:18
Дисциплина и любовь к себе могут помочь сохранить красоту и гармонию - все верно. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
анонс

Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен