Интерес к жизни, спорт и осознанное питание: Ольга Кабо поделилась секретами красоты

В 90-е годы за Ольгой Кабо закрепился титул секс-символа, хотя сама актриса относится к нему с иронией, как к любому ярлыку. В интервью «РИА Новости» 58-летняя артистка рассказала, что помогает ей так хорошо выглядеть: «Секретов на самом деле нет — есть система и любовь к себе. Во-первых, дисциплина. Я много лет занимаюсь спортом: это и растяжка, и силовые упражнения, и кардионагрузки. Обязательно слежу за осанкой — это сразу меняет и внешний вид, и внутреннее ощущение себя. Очень люблю плавание и пешие прогулки. Во-вторых, питание. Я не сторонник жёстких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему».
фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо
Уделяя время форме, нельзя забывать и про содержание, уверена актриса: «Красота — это не только про внешность. Это про внутренний свет. Когда женщина увлечена своим делом, когда у неё есть любовь, вдохновение, интерес к жизни — это отражается в глазах и с ней "не надо света", как писал Иннокентий Анненский. Я уверена, что главный рецепт красоты — это состояние счастья и благодарности. А всё остальное — приятное дополнение».
фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо
Общение с приятными людьми — это тоже часть гармоничной жизни, убеждена Ольга Игоревна. Она много лет дружит с актрисой и певицей Аликой Смеховой, они — крёстные сыновей друг друга. Своим примером Ольга и Алика доказывают, что дружба между женщинами-актрисами — это не миф: «Да, мы обе актрисы, у нас насыщенная жизнь в профессии, свои трудности и конкуренция вокруг. Но настоящая дружба от этого только сильнее, когда есть доверие, уважение и общие ценности».
фото: Ольга Кабо и Алика Смехова/ Источник: соцсети Ольги Кабо
Алика и Ольга по-настоящему близки: «Алика для меня — не только крёстная сына, но и человек, с которым можно быть собой, делиться радостью и печалью в сложные моменты. Это настоящая семья, только выбранная сердцем. Так что те, кто говорит, что женской дружбы нет, — они просто либо не встречали таких подруг, либо смотрят на отношения лишь сквозь призму стереотипов».
