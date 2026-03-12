«Для меня было принципиально уважить зрителя»: Ольга Кабо рассказала, зачем учила корейский язык

Самое интересное

«Есть можно всё, но понемногу»: Станислав Дужников рассказал, как избавился от лишнего веса

«Мне казалось, я смогу её перевоспитать»: Павел Прилучный впервые рассказал о причинах развода с Агатой Муцениеце

Актёры развелись в прошлом году

Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц

«Живу в состоянии менопаузы с 23 лет»: Ирина Горбачёва рассказала о борьбе с лишним весом

Актриса обратилась к специалистам после того, как за год набрала 13 килограммов