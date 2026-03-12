Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
«Для меня было принципиально уважить зрителя»: Ольга Кабо рассказала, зачем учила корейский язык

12 марта
2026 год

12 марта 2026
В 1994 году Ольга Кабо в составе труппы театра «Ленком» приехала в Сеул для участия в рок-опере «Юнона и Авось», где исполняла партию Кончиты. В интервью «РИА Новости» актриса рассказала, что для этой роли ей пришлось выучить корейский: «Это действительно была авантюра, в хорошем смысле слова. Когда мы репетировали в Сеуле ленкомовскую рок-оперу «Юнона и Авось», для меня было принципиально уважить зрителя. Мне хотелось, чтобы текст звучал не формально, а живо, чтобы я понимала, о чём пою, чувствовала язык. Поэтому я серьёзно занялась корейским — с преподавателем, с фонетикой, с интонациями. Это был настоящий вызов!»

«Для меня было принципиально уважить зрителя»: Ольга Кабо рассказала, зачем учила корейский язык
фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо

В 90-е актриса активно снималась в кино, где сама выполняла трюки, и даже готовилась к полёту в космос для фильма Юрия Кары «Тавро Кассандры»: «Что удивительнее — космос или корейский? Наверное, и то и другое требует дерзости и смелости выйти за рамки привычного. Просто в одном случае ты преодолеваешь физические нагрузки, а в другом — языковой и культурный барьер».

«Для меня было принципиально уважить зрителя»: Ольга Кабо рассказала, зачем учила корейский язык
фото: Ольга Кабо/ Источник: соцсети Ольги Кабо

Ольга давно не практиковалась в корейском, а без этого язык забывается: «Смогла бы я сейчас объясниться в магазине или на улице? Конечно, нет. Поздороваться, поблагодарить — это осталось в памяти. Но язык без практики уходит». Однако если вдруг ей предложат какой-то интересный кино- или театральный проект в Южной Корее, она с удовольствием вернётся в эту страну: «Если снова окажусь в Корее, уверена, многое быстро вспомнится. Особенно если будет мотивация выйти на сцену и сказать первые слова на корейском, дать автограф корейскими иероглифами».
№ 2
sweet poison   12.03.2026 - 18:23
Вот это я понимаю профессионал! Выучить корейский для роли - просто браво)) Стремление Ольги уважать зрителя через глубокое погружение в язык прямо-таки впечатляет. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   12.03.2026 - 18:21
Вот я считаю, что именно талантливые и достойные актёры способны идти на подобные поступки - прыгать с высоты вместо каскадёров, учить сложный корейский язык, а не просто прийти на площадку, отчитать текст... читать далее>>
что почитать?