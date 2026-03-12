Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский

12 марта
2026 год

12 марта 2026
С 16 по 20 марта на большой и малой сценах Театра Гоголя пройдёт второй фестиваль студенческих спектаклей «Первый план». Проект снова станет главной точкой притяжения для будущих звёзд театра и кино, где лучшие студенческие спектакли со всей России встретятся с широкой зрительской аудиторией. Старт второму фестивалю дала вечеринка открытия, которая прошла 11 марта в кинотеатре «Иллюзион». Среди гостей вечера были Мила Ершова, Клим Козинский, Юрий Квятковский, Виктория Буцких, Полина Воробьёва, Эвелина Мазурина, Артём Жигулин, а также участники и лауреаты фестиваля прошлого года.

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Мила Ершова / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Клим Козинский / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Юрий Квятковский / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Буцких Виктория / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Полина Воробьёва / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Эвелина Мазурина / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Артём Жигулин / Источник: пресс-служба

Будущие звёзды: Мила Ершова, Полина Воробьёва и Клим Козинский
фото: Игорь Хомский / Источник: пресс-служба
персоны
Виктория БуцкихПолина Воробьёва (II)Мила ЕршоваАртём ЖигулинКлим КозинскийЭвелина МазуринаЮрий Муравицкий (II)Игорь Хомский (II)
Театр им. Н.В.Гоголя

