«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила роман с 25-летним блогером Николаем, известным в сети под псевдонимом Коля Безопасность. На 8 марта Николай разыграл возлюбленную: сначала подарил ей три скромные розы, чтобы проверить реакцию, а после того как она поцеловала его в ответ — вручил роскошную корзину цветов: «Когда трём розам больше обрадовалась, чем целому букету», — прокомментировал блогер. Пара поделилась роликом с розыгрышем в социальных сетях.
фото: соцсети Надежды Сысоевой
В беседе с журналом Hello Надежда рассказала, что Николай уже познакомил её с родителями, хотя их отношения длятся всего три месяца. В избраннике её привлекла инициативность: «Я была без отношений 2,5 года и за это время какие только мужчины мне не писали, разные по возрасту и статусу. Но все они были просто воздуханы, а этот парень просто взял и сделал. Захотел, чтобы я стала его, и добился этого. Окружил меня заботой, вниманием, делает мне сюрпризы какие-то приятные постоянно».
Надежда также добавила, что не боится сплетен из-за разницы в возрасте: «Я уже сталкивалась с осуждением во время прошлых своих отношений и понимала к чему готовиться. По мнению некоторых людей, мой поезд ушел в тот день, когда мне исполнилось 40. Что ж, позволю себе не согласиться и выбираю быть счастливой».
фото: соцсети Надежды Сысоевой
фото: соцсети Надежды Сысоевой
Николай Безопасность получил известность благодаря социальным экспериментам и пранкам. Три года назад он пытался нелегально пересечь границу США со стороны Мексики и провёл около двух лет в тюрьме штата Техас. Криминальное прошлое бойфренда Надежду не смущает: «Он оказался в американской тюрьме за незаконное пересечение границы штата, а не за то, что совершил что-то по-настоящему плохое или как-то грязно поступил. Просто оказался не в том месте не в то время. При этом за те два года, что он провел в исправительном учреждении, он сильно повзрослел, много читал, выучил и теперь свободно говорит на испанском».
фото: соцсети Надежды Сысоевой
Предыдущим избранником актрисы был блогер Саша Стоун — он тоже был моложе её, разница в возрасте составляла 14 лет. Ранее у Надежды также были отношения с музыкантом Романом Паном, кинопродюсером Ильёй Бачуриным и сценаристом Дмитрием Чернаком — ни один из этих союзов не привёл к свадьбе, несмотря на три предложения руки и сердца.
