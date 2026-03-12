Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном

12 марта
2026 год

Лайфстайл >>
12 марта 2026
Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила роман с 25-летним блогером Николаем, известным в сети под псевдонимом Коля Безопасность. На 8 марта Николай разыграл возлюбленную: сначала подарил ей три скромные розы, чтобы проверить реакцию, а после того как она поцеловала его в ответ — вручил роскошную корзину цветов: «Когда трём розам больше обрадовалась, чем целому букету», — прокомментировал блогер. Пара поделилась роликом с розыгрышем в социальных сетях.

«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном
фото: соцсети Надежды Сысоевой

В беседе с журналом Hello Надежда рассказала, что Николай уже познакомил её с родителями, хотя их отношения длятся всего три месяца. В избраннике её привлекла инициативность: «Я была без отношений 2,5 года и за это время какие только мужчины мне не писали, разные по возрасту и статусу. Но все они были просто воздуханы, а этот парень просто взял и сделал. Захотел, чтобы я стала его, и добился этого. Окружил меня заботой, вниманием, делает мне сюрпризы какие-то приятные постоянно».

Надежда также добавила, что не боится сплетен из-за разницы в возрасте: «Я уже сталкивалась с осуждением во время прошлых своих отношений и понимала к чему готовиться. По мнению некоторых людей, мой поезд ушел в тот день, когда мне исполнилось 40. Что ж, позволю себе не согласиться и выбираю быть счастливой».

«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном
фото: соцсети Надежды Сысоевой

«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном
фото: соцсети Надежды Сысоевой

Николай Безопасность получил известность благодаря социальным экспериментам и пранкам. Три года назад он пытался нелегально пересечь границу США со стороны Мексики и провёл около двух лет в тюрьме штата Техас. Криминальное прошлое бойфренда Надежду не смущает: «Он оказался в американской тюрьме за незаконное пересечение границы штата, а не за то, что совершил что-то по-настоящему плохое или как-то грязно поступил. Просто оказался не в том месте не в то время. При этом за те два года, что он провел в исправительном учреждении, он сильно повзрослел, много читал, выучил и теперь свободно говорит на испанском».

«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном
фото: соцсети Надежды Сысоевой

Предыдущим избранником актрисы был блогер Саша Стоун — он тоже был моложе её, разница в возрасте составляла 14 лет. Ранее у Надежды также были отношения с музыкантом Романом Паном, кинопродюсером Ильёй Бачуриным и сценаристом Дмитрием Чернаком — ни один из этих союзов не привёл к свадьбе, несмотря на три предложения руки и сердца.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет»: Надежде Сысоевой удалили опухоль груди
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Илья БачуринСаша СтоунНадежда Сысоева

фотографии >>
«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном фотографии
«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном фотографии
«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном фотографии
«Уже познакомил с родителями»: Надежда Сысоева рассказала о новом возлюбленном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.
Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Наталия Антонова
Елена Аросьева
Елена Кондратьева
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Сергей Яценюк
Альфред Абель
Маньи Кишш
Гордон МакРей
Лайза Миннелли
Лесли Мэнвилл
Титус Уэлливер
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram