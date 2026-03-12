«Они меня уничтожили»: Харви Вайнштейн дал первое большое интервью с момента заключения под стражу

73-летний Харви Вайнштейн дал первое большое интервью с момента заключения под стражу. В разговоре с The Hollywood Reporter он опроверг обвинения в изнасилованиях, а также рассказал об условиях содержания в тюрьме Райкерс-Айленд. Продюсер с уверенностью отметил, что вскоре сможет доказать свою невиновность. «Делал ли я неудачные попытки приударить за некоторыми из этих женщин? Перегибал ли я палку? Да. Был ли я настойчив или слишком соблазнителен? Да, всё это так. Мне вообще не стоило встречаться с теми, с кем я встречался. Я был женат на потрясающей женщине, которая понятия не имела, что я творю. Я постоянно лгал. Но совершал ли я когда-нибудь сексуальное насилие в отношении женщины? Нет. Я никогда этого не делал», — заявил Вайнштейн.
фото: The Hollywood Reporter
Продюсер уверен, что многие актрисы присоединились к кампании против него, чтобы быть в повестке дня: «Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли — они просто преувеличили. Они хотели стать частью клуба. И они меня уничтожили», — сказал он. Больше всего Вайнштейн обижен на Пэлтроу, так как спродюсировал фильм «Влюблённый Шекспир», за который она получила «Оскар»: «Я вышел с ней после приятной встречи и сказал: "Как насчёт массажа?" А она ответила: "Нет, не думаю, что это хорошая идея". Я всё понял. Но она рассказала Брэду Питту. Брэд Питт подошёл ко мне и сказал: "Не делай ничего подобного с моей девушкой". Я ответил: "Не волнуйся, Брэд. Я всё понял". Но потом Гвинет появляется на шоу Говарда Стерна и раздувает из всего этого целую историю. Она знает, что ничего не произошло. Я никогда не прикасался к ней. Подруга, которая многим мне обязана, просто ударила меня в спину. Она хотела быть частью толпы. Я ей этого не прощу».
На вопрос о том, почему женщины решили высказаться против него, Харви ответил: «По многим причинам. Но главным образом потому, что здесь замешаны деньги. Одна женщина получила полмиллиона долларов. Другая — 500 тысяч. Третья — три миллиона. Всё, что нужно было сделать, чтобы получить чек, — заполнить форму, в которой говорилось, что я их домогался. Они её заполнили, и страховая компания в итоге выплатила десятки миллионов долларов. Disney тоже — Disney не хотела публичного скандала, поэтому просто платила людям, чтобы они замолчали. Это эффект толпы. Люди могут говорить обо мне всё что угодно, и это попадает в публичные записи. Но очень немногие из этих историй были рассмотрены в суде».
фото: Тюрьма, где находится Харви Вайнштейн / Источник: The Hollywood Reporter
По словам продюсера, многие женщины сами искали встреч с ним в надежде построить карьеру: «Когда парень посреди ночи приглашает тебя в свой гостиничный номер, ты знаешь, что у него на уме. Ко мне приходило много людей. Но были и женщины, которые точно знали, чего от них ждут. Может быть, потом они жалели об этом. Может быть, они видели возможность получить деньги. Но не все из них были такими наивными, как им хотелось казаться», — высказался он.
Вайнштейн отметил, что больше всего сожалеет о том, как вёл себя со своей бывшей женой Джорджиной Чапман: «Я переступил черту. Это точно. Я высокомерно пользовался своей властью. Я был напористым и настойчивым, и мне ужасно стыдно. Это было постоянное искушение, которому я всегда поддавался. Это было глупо и неправильно. Я был дураком. Я ввёл их в заблуждение. Я изменял обеим своим жёнам. Это аморально. Но я не нападал на них. В этом вся суть лжи. Я не буду извиняться за то, чего не делал», — признал он. При этом Харви добавил, что рад за Джорджину, которая теперь встречается с Эдрианом Броуди: «Она ничего не знала о том, что я делал. Я был мастером обмана. Джорджина ужасно страдала из-за меня. Я рад, что она, наконец, обрела счастье».
фото: The Hollywood Reporter
Своё существование в заключении Вайнштейн описал как ад. По его словам, он проводит в камере 23 часа в сутки из соображений безопасности, так как из-за его известности другие заключённые его донимают и угрожают ему: «Мне слишком опасно находиться рядом с кем-либо еще. Другие заключенные могут выходить во двор. Каждый раз, когда я там, я чувствую себя в осаде. Они подходят и говорят: "Вайнштейн, дай мне денег". "Вайнштейн, дай мне своего адвоката". "Вайнштейн, сделай это". "Вайнштейн, сделай то". Мне постоянно угрожают, высмеивают. Однажды, когда я ждал своей очереди, чтобы воспользоваться телефоном, я спросил у парня передо мной, закончил ли он. Он сильно ударил меня по лицу. Я упал на пол, весь в крови. Мне было очень больно. Полицейские спросили меня, кто это сделал, но я не смог ответить. Нельзя быть доносчиком. Таков закон джунглей», — рассказал он.
фото: Тюрьма, где находится Харви Вайнштейн / Источник: The Hollywood Reporter
В конце интервью журналист спросил Вайнштейна, каким он видит себя — злодеем, жертвой или трагическим героем. «Всеми тремя, — ответил он. — Я делал порочные и отвратительные вещи. Но я также сделал много хорошего. Я не жертва. Я выживший. Выживший после собственных недостатков». О будущем продюсер высказался с уверенностью: «Моя невиновность будет доказана. Это я вам обещаю».
Следующее судебное заседание по его делу назначено на 14 апреля 2026 года. В феврале 2020 года Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии и изнасиловании и приговорили к 23 годам лишения свободы. В апреле 2024-го приговор отменили из-за процессуальных нарушений и направили дело на новое рассмотрение.
