«Мне вал журналистов на пейджер писал»: Алёна Бабенко о реакции на фильм «Водитель для Веры»

После выхода на экраны ленты «Водитель для Веры» к Алёне Бабенко пришла настоящая слава. В интервью «РИА Новости» актриса рассказала, как прошли первые дни после демонстрации картины зрителям: «Когда показали этот фильм, я снималась у Митты в «Лебедином рае». Съёмки проходили в Муромской области. Связи вообще не было, а мне вал журналистов на пейджер пишет. Как вернулась, ажиотаж уже спал, повезло».
фото: Кадр из фильма «Водитель для Веры»
Роль Веры была сыграна Алёной настолько убедительно, что люди поверили, будто актриса действительно хромает: «Однажды был смешной случай. В супермаркете меня узнала женщина и закричала на весь магазин: «Алёна, привет!» Я ей в ответ тоже "привет" крикнула. Затем мне вслед трагическим тоном говорит: «У тебя как, всё хорошо?» Я отвечаю: «Да». Я долго думала, почему такая перемена настроения. Потом поняла: она думала, что я хромаю. Многие тогда так думали».
