«Рассказать нечего»: Алёна Бабенко объяснила, почему пренебрегает соцсетями

13 марта
2026 год

13 марта 2026
Актриса Алёна Бабенко не слишком оперативно ведёт соцсети и может не публиковать новые фото и посты неделями. В разговоре с корреспондентом «РИА Новости» Алёна пояснила, почему не торопится радовать поклонников свежим контентом: «Не увлекаюсь этим. У меня всё хорошо в личной жизни, просто нет страсти к соцсетям. Мне всегда не до этого. Вот сейчас я репетирую спектакль «Трамвай "Желание"», очень сложный для меня, и времени мало. И я каждое утро ловлю себя на мысли: «А давай что-нибудь напишем в соцсети твоим подписчикам». Но понимаю, что у меня голова совсем не варит в эту сторону».

фото: Алёна Бабенко/ Источник: соцсети Алёны Бабенко

Опасность быть заснятой "из-за куста" актрису не тревожит: «Теперь вообще нужны ли папарацци? Как-то была на одной свадьбе и написала стихотворение. Вот отрывок: "Ходим строем без любви, но в красивом, с детьми напоказ. Вот такой про свадьбу недолгий рассказ. А ещё телефонов жизнь параллельная. В секунду в запретбуке вся жизнь постельная! Зачем репортёры сверкают фотоаппаратами? Гости за так продают себя на море закатами…!"»

фото: Алёна Бабенко с мужем/ Источник: соцсети Эдуарда Субоча

Алёна была замужем за режиссёром Виталием Бабенко, у бывших супругов есть общий сын Никита. В 2010 году артистка вышла замуж за спортивного чиновника Эдуарда Субоча. Свою жизнь актриса считает для соцсетей слишком скучной: «Побывали недавно с мужем в Таиланде. И я шутила: «Палец не порезали, не подрались, не напились, не отравились… Скукотища! Зачем ездили?!» Так что папарацци рассказать нечего».
№ 7
sweet poison   15.03.2026 - 11:39
... Так и блогеров не много, которые менеджеров заводят для ведения личного аккаунта... Я таких почти и не знаю. читать далее>>
№ 6
LaFee   14.03.2026 - 19:46
... Я бы не сказала, что многие актеры/актрисы так делают. В основном услугой менеджеров пользуются популярные блогеры, светские львицы там всякие... А актеры/актрисы и музыкальные исполнители зачастую... читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   14.03.2026 - 18:20
Многие продвинутые и востребованные актёры/сы просто нанимают менеджеров, которые профессионально ведут их аккаунты. Там личная жизнь практически не высвечивается, только тема работы, съёмок. читать далее>>
№ 4
vikapikaa (Самара)   14.03.2026 - 14:25
Соцсети - это здорово, но жизнь не должна сводиться к ним. Она правильно делает, что ставит в приоритет работу и личную жизнь, а не лайки и репосты. читать далее>>
№ 3
Rimma (Гибралтар)   13.03.2026 - 21:19
Умница! читать далее>>
Всего сообщений: 7
Скорбим

Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Азиз Бейшеналиев
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Том Бейтман
Фрэнк Коглен (младший)
Джей Кортни
Келлан Латс
Ева Лонгория
Вимала Понс
Арольд Торрес
Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
