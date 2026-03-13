«Рассказать нечего»: Алёна Бабенко объяснила, почему пренебрегает соцсетями

Актриса Алёна Бабенко не слишком оперативно ведёт соцсети и может не публиковать новые фото и посты неделями. В разговоре с корреспондентом «РИА Новости» Алёна пояснила, почему не торопится радовать поклонников свежим контентом: «Не увлекаюсь этим. У меня всё хорошо в личной жизни, просто нет страсти к соцсетям. Мне всегда не до этого. Вот сейчас я репетирую спектакль «Трамвай "Желание"», очень сложный для меня, и времени мало. И я каждое утро ловлю себя на мысли: «А давай что-нибудь напишем в соцсети твоим подписчикам». Но понимаю, что у меня голова совсем не варит в эту сторону».
Опасность быть заснятой "из-за куста" актрису не тревожит: «Теперь вообще нужны ли папарацци? Как-то была на одной свадьбе и написала стихотворение. Вот отрывок: "Ходим строем без любви, но в красивом, с детьми напоказ. Вот такой про свадьбу недолгий рассказ. А ещё телефонов жизнь параллельная. В секунду в запретбуке вся жизнь постельная! Зачем репортёры сверкают фотоаппаратами? Гости за так продают себя на море закатами…!"»
фото: Алёна Бабенко с мужем/ Источник: соцсети Эдуарда Субоча
Алёна была замужем за режиссёром Виталием Бабенко, у бывших супругов есть общий сын Никита. В 2010 году артистка вышла замуж за спортивного чиновника Эдуарда Субоча. Свою жизнь актриса считает для соцсетей слишком скучной: «Побывали недавно с мужем в Таиланде. И я шутила: «Палец не порезали, не подрались, не напились, не отравились… Скукотища! Зачем ездили?!» Так что папарацци рассказать нечего».
