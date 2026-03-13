Кино-Театр.Ру
«О комфорте речь не шла, выжить бы»: Елена Лядова о съёмках в Сочи

13 марта
2026 год

Лайфстайл >>
13 марта 2026
Вокруг актёрской профессии всегда много домыслов. Например, съёмки у моря зрители иногда воспринимают как поездку на курорт. В интервью изданию «7 дней» актриса Елена Лядова развеяла этот миф рассказом о том, как она мёрзла, снимаясь в сериале «Тысяча “нет” и одно “да”»: «Пострадать нам пришлось. Мы снимали весной, в лютый холод. Это в кадре всё очень красиво, ярко и здорово, а на самом деле выше +12 температура не поднималась. А нам приходилось носить лёгкую летнюю одежду. Под лёгкими платьицами у нас термобельё».

фото: Кадр из сериала «Тысяча "нет" и одно "да"»
фото: Кадр из сериала «Тысяча “нет” и одно “да”»

Почувствовать себя “как на курорте” актрисе не удалось: «О комфорте и наслаждении речь вообще не шла. Этого там было ноль. Выжить бы... Я там серьёзно простыла, и другим артистам пришлось не легче». В открытом море актёры столкнулись с другими сложностями: «Когда снимали на яхте, все ужасно радовались, что её не снесло. Находиться там было невозможно, ветер жуткий».

фото: Елена Лядова/ Источник: соцсети Елены Лядовой
фото: Елена Лядова/ Источник: соцсети Елены Лядовой

Елене повезло всего на один погожий день, когда она смогла прогуляться возле гостиницы и перекусить хачапури. «Сочи теплом не порадовал, хотя я этот город очень люблю. С ужасом каждый раз думала: «Опять лететь в Сочи и мёрзнуть». Так что ничего весёлого там не было, кроме сценария», — резюмировала актриса.
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   13.03.2026 - 14:29
А что, кто-то реально думал, что съемки у моря - это курорт? Актерская работа всегда была (или почти всегда) связана с неудобствами, и жаловаться на холод - как-то мелко. читать далее>>
Всего сообщений: 1
