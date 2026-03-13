«О комфорте речь не шла, выжить бы»: Елена Лядова о съёмках в Сочи

Вокруг актёрской профессии всегда много домыслов. Например, съёмки у моря зрители иногда воспринимают как поездку на курорт. В интервью изданию «7 дней» актриса Елена Лядова развеяла этот миф рассказом о том, как она мёрзла, снимаясь в сериале «Тысяча “нет” и одно “да”»: «Пострадать нам пришлось. Мы снимали весной, в лютый холод. Это в кадре всё очень красиво, ярко и здорово, а на самом деле выше +12 температура не поднималась. А нам приходилось носить лёгкую летнюю одежду. Под лёгкими платьицами у нас термобельё».
фото: Кадр из сериала «Тысяча “нет” и одно “да”»
Почувствовать себя “как на курорте” актрисе не удалось: «О комфорте и наслаждении речь вообще не шла. Этого там было ноль. Выжить бы... Я там серьёзно простыла, и другим артистам пришлось не легче». В открытом море актёры столкнулись с другими сложностями: «Когда снимали на яхте, все ужасно радовались, что её не снесло. Находиться там было невозможно, ветер жуткий».
фото: Елена Лядова/ Источник: соцсети Елены Лядовой
Елене повезло всего на один погожий день, когда она смогла прогуляться возле гостиницы и перекусить хачапури. «Сочи теплом не порадовал, хотя я этот город очень люблю. С ужасом каждый раз думала: «Опять лететь в Сочи и мёрзнуть». Так что ничего весёлого там не было, кроме сценария», — резюмировала актриса.
