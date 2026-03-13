«Меня ерундой не соблазнить»: Елена Лядова рассказала, почему не пользуется маркетплейсами

Актриса Елена Лядова любит собак и путешествия, хотя ко вторым за последнее время поостыла. Своего той-терьера Симбу, который, по словам Елены, очень умён и даже понимает человеческую речь, она с удовольствием наряжает в холода. А в собственной жизни актриса скорее аскет, о чём она и рассказала в беседе с журналисткой издания «7 дней»: «У меня даже иконок маркетплейсов на телефоне нет, не вижу в этом смысла. У меня всё есть, а если что-то понадобится, существуют хозяйственные, продуктовые, магазины одежды и так далее».
фото: Елена Лядова/ Источник: соцсети Елены Лядовой
Елена не из тех людей, которые способны на импульсивные покупки: «Я, конечно, живой человек, со своими слабостями, но вот шопоголизмом не страдаю совершенно. Прекрасно понимаю, что мне надо, а что нет. Меня ерундой не соблазнить».
фото: Елена Лядова/ Источник: соцсети Елены Лядовой
Актриса вообще считает, что в жизни должно оставаться только необходимое: «Если от чего-то нет никакой пользы ни тебе, ни кому-то другому — это точно в корзину. Я в последнее время туда выбросила достаточно». Среди личных приоритетов Елена выделила три: «Отношения с близкими, забота, человеческое общение — самое важное. А всё остальное — это уже ваш личный рейтинг ерунды».
