«Ты должен либо сесть, либо заткнуться»: Семён Слепаков* дал оценку актуальному юмору в России

13 марта
2026 год

13 марта 2026
Иноагент Семён Слепаков*, покинувший четыре года назад Россию, дал первое большое интервью другому иноагенту — Елизавете Осетинской**. В беседе артист, который до сих пор выпускает остроумные песенки на злобу дня и выступает с концертами для русскоязычной публики за границей, отметил, что уровень самоцензуры у публики в России значительно вырос.

фото: Семён Слепаков/ Источник: YouTube

«Большая часть аудитории боится даже лайкнуть, откомментировать и переслать то, что им нравится. Это видно и по цифрам: чем острее публикация, тем меньше у неё пересылок». По мнению артиста, это связано с участившимися случаями уголовно-административного преследования за активность в соцсетях.

Проживающие на территории России комики и другие артисты, по словам Семёна, сталкиваются с дилеммой: «Ты должен либо сесть, либо заткнуться». Артист также дал общую оценку тому, над чем сейчас шутят комики в России: «Есть какие-то места, в которые никто не заходят. Такие запылившиеся комнаты. А есть комнаты чистые, отдрюченные, в которых всё блестит. И ты там уже столько раз бывал, ты уже даже знаешь, где там что лежит. А вот те пыльные комнаты — в них двери на замочек закрыты».

фото: Семён Слепаков/ Источник: соцсети Семёна Слепакова

При этом Семён не склонен кого-то за что-то осуждать. «Ничего плохого говорить про своих коллег не буду. Я отношусь к выбору людей с уважением и стараюсь не осуждать. С большим количеством людей я нахожусь в нормальных отношениях».



*Внесён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 14.04.23
** Внесена Министерством юстиции РФ в реестр СМИ-иностранных агентов 01.04.2022
№ 1
Елена-17283 (Оренбург)   13.03.2026 - 15:00
Ба, смотрите кто выполз. читать далее>>
