«Я уехал, не потому что мне что-то запретили, а потому что мне всё разрешили»: Семён Слепаков* об эмиграции

13 марта
2026 год

13 марта 2026
Юморист Семён Слепаков* в интервью журналистке Елизавете Осетинской** подробно рассказал о своём отъезде из России после начала спецоперации. Оказывается, ещё в студенческие годы Семён хотел уехать жить и учиться во Францию. Но потом с ним случился КВН и народная любовь.

фото: Семён Слепаков/ Источник: YouTube

«Я вообще последний раз думал уезжать из России (до 2022 года), когда я был студентом и учился на французском факультете. Тогда все мои однокурсники ломились во Францию. Я тоже хотел, я даже начал писать диссертацию по экономике на французском языке. Я поехал в Виши и увидел там курорты. А я неплохо уже разбирался в наших КавМинВодских курортах, и мне стало интересно, почему там всё это эффективнее работает, и как это устроено. Я решил написать сравнительную работу — про Францию и наш регион. И защитить во Франции диссертацию».

Семён успел написать две главы, но потом Александр Масляков взял команду «Сборная Пятигорска», капитаном которой был Слепаков, в высшую лигу КВН и история с диссертацией заглохла. «Это был год 2002-2003, и я тогда понял, насколько это глупая идея — уезжать из России, если мне тут так хорошо и меня так любят».

фото: Семён Слепаков/ Источник: showman.co.il

В общем-то и 24 февраля 2022 года Семён никуда не собирался. И с недоумением смотрел на коллег, которые в режиме диареи эвакуации покидали Россию. Но потом «всё стало цепляться одно за другое». «У меня тогда как раз кончился контракт и мне надо было подписать новый. У меня было 6 проектов в разработке в разной степени готовности. И сериал «Неприличные деньги», там уже две серии было отснято, и я вообще планировал его на много сезонов. Сначала мне это всё прикрыли, потом со мной вступили в диалог. И я всё это время не мог представить себе, как я уеду. Я очень любил свой кабинет, у меня там был шкаф, где висели 25 гитар, которые я коллекционировал. Я ремонт только что сделал в доме. Потом я оказался в Израиле, сделал документы тогда. У меня до этого не было никакого гражданства. Начал смотреть, как там живут, мне там понравилось в Тель-Авиве. И параллельно я писал сценарий, переписывал этот свой сериал, мне всё никак не одобряли на него бюджет, в Газпроме другое руководство появилось, с которым у меня не было никакого диалога».

фото: Семён Слепаков/ Источник: showman.co.il

Ко всему прочему, вспоминает артист, воздух был наполнен уверенностью людей в том, что со дня на день «всё это закончится», что лишь усиливало ощущение неопределённости. «И вот иду я как-то летом к стоматологу и думаю: «А вот эту зелёную гитару, которая в офисе висит, её же можно продать… И ту красную можно». И пока я шёл до стоматолога, я продал в голове все гитары, съехал из офиса, продал машину и квартиру. И как-то вдруг понял, что ничто меня не держит, кроме близких людей».

Именно в этот момент великого умственного освобождения от барахла Семён получил утверждение всех своих проектов. «И тут-то я понял, что сейчас надо серьёзно решать. Потому что если я начну всё делать, то я уже никуда не дёрнусь. Я уехал, не потому что мне кто-то что-то запретил, а потому что мне всё разрешили. У меня были большие проекты, артисты в них задействованы. И вот мне будут завтра говорить: «Этого артиста ты снимаешь, это ты убираешь, это ты не делаешь, туда не идёшь». Ещё немаловажно: у меня придумывались песни и стихи и они не соответствовали тому, что хотелось бы слышать руководителям страны. И я подумал, что я должен буду заткнуться. Буду сидеть с деньгами, проектами, слушать, что мне делать и не делать, жать руки тем, кому не хочу. И не смогу говорить то, что я хочу».

фото: Семён Слепаков/ Источник: YouTube

Артист залетел на прощание в Пятигорск на могилу к дедушке. «Мы с ним были очень близки. Там я разрыдался. Говорю: «Смотри, что они сделали, дедушка». Дедушка ничего не ответил, строго на меня посмотрел с памятника. Дедушка бы сказал мне: «Не дури, сиди и делай всё, как они говорят». Он был очень осторожный».

*Внесён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 14.04.23
** Внесена Министерством юстиции РФ в реестр СМИ-иностранных агентов 01.04.2022
воспоминания
персоны
Александр МасляковСемён Слепаков

