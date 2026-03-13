«Мне кажется, он притворяется сердитым»: Семён Слепаков* рассказал о встрече с Дмитрием Медведевым

«Мне показалось, что он был невероятно рад, что вместо всех м*****в, которые к нему приезжают, к нему вдруг приехали ребята-юмористы. Он расцвёл. Мы все исполнили наши номера, попели, поплясали, вручили ему айпэд с номерами из Камеди Клаба. И когда мы хотели уже уходить, потому что у него была назначена следующая встреча, он вдруг сказал: «А не уходите, посидите со мной ещё чуть-чуть. Хорошо сидим. Ну спросите у меня ещё что-нибудь». И, по-моему, Светлаков спросил: «Дмитрий Анатольевич, а трудно быть президентом?» Казалось бы, безобидный вопрос, но тень легла на его чело, и он задумался, прям погрузился в себя, потом вернулся и говорит: «Знаешь, Сергей, трудно. Прям трудно. Всё время эта ответственность, встречи, принятие решений. Это же надо постоянно принимать какие-то решения. Вот я когда был премьером, вообще не было этих проблем». Я в этот момент смотрю на него и думаю: «Господи, ему же, наверное, так нравилось быть премьером. А тут он президент. И он не хочет, чтобы мы уходили, потому что ему опять надо будет что-то решать».
фото: Встреча Дмитрия Медведева с резидентами Камеди Клаб/ Источник: РИА Новости
Честно говоря, я не хочу анализировать, какой он стал сейчас. Но что-то мне внутри подсказывает, что он притворяется немножко более злым и сердитым, чем он есть на самом деле. Даже когда он сердится, я не очень верю в то, что он сердится. Такие бывают лица — на них смотришь и страшно становится, человек может даже ничего не говорить. А Дмитрий Анатольевич так много всего говорит, но почему-то страшно всё равно не становится».
