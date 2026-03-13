Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его

13 марта
2026 год

13 марта 2026
Елена Ксенофонтова решила публично поздравить своего сына Тимофея с днём рождения, попутно попросив у него прощения за ошибки воспитания. 6 лет назад актриса призналась, что долго не могла смириться с тем, что у Тимофея расстройство аутистического спектра, из-за которого у него были трудности в школе. Актриса опубликовала в соцсетях видео, в котором раскритиковала себя за попытки подогнать сына под нормы общества. И пообещала, что больше никогда не даст его в обиду.

Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его

«У меня есть сын и через пару часов ему исполнится 23 года. И что я хочу сказать, как мама взрослого молодого человека? Я никогда не была идеальной матерью. Но моя самая главная ошибка состоит в том, что я в определённый период времени, когда мне казалось, что мой сын не вписывается в социумные рамки, усиленно пыталась его туда втиснуть. И у меня ничего не получалось. И Слава Богу. Очень важно верить в уникальность и состоятельность собственных детей. И сыночки-корзиночки рождаются не от большой любви, а от неуверенности в себе матерей, от счёта к противоположному полу, от бесконечных страхов и недоверия к собственному ребёнку. Не сразу поняла, но надеюсь, ещё успеваю».

Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его
фото: Дети Елены Ксенофонтовой/ Источник: соцсети Елены Ксенофонтовой
«Я этого человека панически боялась»: Елена Ксенофонтова рассказала о жизни в браке
Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра
«Я долго не хотела слушать свою интуицию»: Елена Ксенофонтова о многолетнем браке с тираном
фотографии >>
Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его фотографии
Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его фотографии
Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его фотографии
Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его фотографии
Перейти в фотоальбом >>

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

