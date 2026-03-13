Елена Ксенофонтова попросила у сына прощения за попытки исправить его

Елена Ксенофонтова решила публично поздравить своего сына Тимофея с днём рождения, попутно попросив у него прощения за ошибки воспитания. 6 лет назад актриса призналась, что долго не могла смириться с тем, что у Тимофея расстройство аутистического спектра, из-за которого у него были трудности в школе. Актриса опубликовала в соцсетях видео, в котором раскритиковала себя за попытки подогнать сына под нормы общества. И пообещала, что больше никогда не даст его в обиду.
«У меня есть сын и через пару часов ему исполнится 23 года. И что я хочу сказать, как мама взрослого молодого человека? Я никогда не была идеальной матерью. Но моя самая главная ошибка состоит в том, что я в определённый период времени, когда мне казалось, что мой сын не вписывается в социумные рамки, усиленно пыталась его туда втиснуть. И у меня ничего не получалось. И Слава Богу. Очень важно верить в уникальность и состоятельность собственных детей. И сыночки-корзиночки рождаются не от большой любви, а от неуверенности в себе матерей, от счёта к противоположному полу, от бесконечных страхов и недоверия к собственному ребёнку. Не сразу поняла, но надеюсь, ещё успеваю».
фото: Дети Елены Ксенофонтовой/ Источник: соцсети Елены Ксенофонтовой
обсуждение >>