«Они относились к нам как к макакам»: Жора Крыжовников о работе с Netflix

О сериале «Слово пацана» режиссёра Андрея Першина, работающего под псевдонимом Жора Крыжовников, написали некоторые крупные издания Европы и США: например, «Эль Паис» и «Нью-Йорк Таймс». Сериал о казанском феномене сам стал своего рода феноменом. Однако когда Першин питчил сериал компании Netflix (а было это до февраля 2022 года, когда американский стриминг готовил несколько оригинальных российских проектов), никто не понял, о чём речь. Сотрудники компании, занимающиеся освоением российского кинорынка, ничего об этом рынке не знали, не представляли, кто именно стоит перед ними и всё время спрашивали о референсах.
В интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для проекта Dreamcast режиссёр вспомнил о высокомерном отношении руководства Netflix к российской киноиндустрии, как к чему-то зачаточному. «Перед питчингом был мастер-класс. Я клянусь, я купил тетрадь, 48 листов. Я думаю: «О, сейчас я от самих нетфликсовских всё запишу!» Я пришёл такой воодушевлённый, сел. А оказывается эти люди, конкретно эти голландцы, у них офис был Голландия-Польша, относились к нам как к макакам».
На мастер-классе сотрудники Netflix устроили российским коллегам странный ликбез: «Лекция начинается с того, что женщина говорит: «Смотрите, сначала мы пишем сценарий. Потом мы снимаем. Потом у нас наступает этап постпродакшена. Мы не начинаем снимать без сценария!» Потом коллега её что-то рассказывает. И я понимаю, что они относятся к нам так: “ну ничего они не умеют, сейчас с какой-то базы начнём хотя бы”».
Но даже не это было самым ужасным, по словам, режиссёра: «На любом дне открытых дверей вопросы задают самые глупые люди. Самые активные и самые глупые. Иногда это один и тот же человек, иногда два разных. Это был мастер-класс для российской индустрии, там было человек сто. И вот этот самый глупый и самый активный человек, естественно, нашёлся. И он начал задавать эти глупые вопросы: «Скажите, а если я написал сценарий, вам можно прислать?» И они получили подтверждение, что мы действительно макаки!».
«И с пустой тетрадкой, оплёванный, я с хвостом макаки пошёл домой. И потом у меня для этих самоуверенных людей был питчинг. Естественно, это не весь Netflix, я уверен, что в американском руководстве грамотные люди. Но вот на Россию бросили этих, которые как колонизаторы пришли в пробковых шлемах учить аборигенов снимать кино», — посетовал Андрей, завершая рассказ.
