«Они относились к нам как к макакам»: Жора Крыжовников о работе с Netflix

14 марта
2026 год

14 марта 2026
О сериале «Слово пацана» режиссёра Андрея Першина, работающего под псевдонимом Жора Крыжовников, написали некоторые крупные издания Европы и США: например, «Эль Паис» и «Нью-Йорк Таймс». Сериал о казанском феномене сам стал своего рода феноменом. Однако когда Першин питчил сериал компании Netflix (а было это до февраля 2022 года, когда американский стриминг готовил несколько оригинальных российских проектов), никто не понял, о чём речь. Сотрудники компании, занимающиеся освоением российского кинорынка, ничего об этом рынке не знали, не представляли, кто именно стоит перед ними и всё время спрашивали о референсах.

В интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для проекта Dreamcast режиссёр вспомнил о высокомерном отношении руководства Netflix к российской киноиндустрии, как к чему-то зачаточному. «Перед питчингом был мастер-класс. Я клянусь, я купил тетрадь, 48 листов. Я думаю: «О, сейчас я от самих нетфликсовских всё запишу!» Я пришёл такой воодушевлённый, сел. А оказывается эти люди, конкретно эти голландцы, у них офис был Голландия-Польша, относились к нам как к макакам».

На мастер-классе сотрудники Netflix устроили российским коллегам странный ликбез: «Лекция начинается с того, что женщина говорит: «Смотрите, сначала мы пишем сценарий. Потом мы снимаем. Потом у нас наступает этап постпродакшена. Мы не начинаем снимать без сценария!» Потом коллега её что-то рассказывает. И я понимаю, что они относятся к нам так: “ну ничего они не умеют, сейчас с какой-то базы начнём хотя бы”».

Но даже не это было самым ужасным, по словам, режиссёра: «На любом дне открытых дверей вопросы задают самые глупые люди. Самые активные и самые глупые. Иногда это один и тот же человек, иногда два разных. Это был мастер-класс для российской индустрии, там было человек сто. И вот этот самый глупый и самый активный человек, естественно, нашёлся. И он начал задавать эти глупые вопросы: «Скажите, а если я написал сценарий, вам можно прислать?» И они получили подтверждение, что мы действительно макаки!».

«И с пустой тетрадкой, оплёванный, я с хвостом макаки пошёл домой. И потом у меня для этих самоуверенных людей был питчинг. Естественно, это не весь Netflix, я уверен, что в американском руководстве грамотные люди. Но вот на Россию бросили этих, которые как колонизаторы пришли в пробковых шлемах учить аборигенов снимать кино», — посетовал Андрей, завершая рассказ.
№ 16
Стэфани   17.03.2026 - 15:59
В этом есть доля правды.Они реально там считают,что у русских кочаны капусты вместо голов и это дикие варвары,которые несправедливо сидят на богатых ресурсах.Это провинциальное отношение к русским очень... читать далее>>
№ 15
Андрей (Омск)   17.03.2026 - 15:57
... Я думаю, что нет. Там много наших, даже слишком. Особенно в последние 4 года. Они общаются с местными и рассказывают быт. читать далее>>
№ 14
ну вообще (Париж)   16.03.2026 - 15:28
А может быть голландцы знали, как вы начинаете снимать по недописанным сценариям? Как на подготовку отводите максимально короткие сроки, что потом приводит либо к срыву съемок, либо к ужасному качеству.... читать далее>>
№ 13
Елена К/Л (Лабинск)   16.03.2026 - 00:47
Мне кажется, они все там до сих пор думают, что мы живем как на Руси, без цивилизации. читать далее>>
№ 12
Мария_2191   15.03.2026 - 19:44
... Вот именно, почему бы и нам не стремиться покорить весь мир киноиндустрии, а не только в нашей стране. У нас же есть много достойных вариантов. читать далее>>
Ссылки по теме
«Мой троюродный брат убил человека»: Жора Крыжовников о причинах пересъёмки финала «Слова пацана»
«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»
«Мы изначально хотели сделать три сезона»: Жора Крыжовников о продолжении «Слова пацана»
«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне»
