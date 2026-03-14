«Они меня немножко стесняются»: Гоша Куценко рассказал об отношениях с дочерьми

14 марта 2026
Гоша Куценко принял участие в шоу Иды Галич «Есть вопросики», в эфире которого рассказал о разных стадиях отцовства и отношениях с дочерьми. У Гоши есть взрослая дочь Полина от Марии Порошиной. А также 12-летняя Евгения и 9-летняя Светлана, рождённые в браке с Ириной Скриниченко. На вопрос зрительницы «Ты хороший батя?» Гоша замялся и сказал, что не проводит с дочерьми столько времени, сколько бы хотелось. Более того, из-за работы актёру часто приходится оставаться в Москве, в то время как его семья живёт за городом.

фото: Гоша Куценко с дочерьми Светой и Женей в студии "Детского радио"/ Источник: YouTube

«Они не существуют со мной в режиме привычки. Бабушка и мама — это привычно. А я не есть каждый день под рукой, я сериал, который выходит раз в неделю. Я понимаю с годами ценность того времени, что я провожу с девчонками. Даже провести с ними вечер — цена этому просто невероятная. 20-30 лет назад у меня был такой выбор: посидеть с дочкой и посвятить своё время ей или бежать писать сценарий, тусоваться, придумывать кино. И я в своё время выбрал этот путь. Сейчас, будь у меня подобный выбор, я бы сидел с девочками».

Полина Куценко
фото: Полина Куценко/ Источник: kino-teatr.ru

Актёр пытается приобщить младших дочерей к искусству, но сознательно не тащит их в кино. «Я их начал тащить в музыку. У меня есть студия, мы пишем там музыку для кино. И они сначала подхватили эту тему, а сейчас они начали взрослеть и, как ни странно, начали отходить от этого. Они немножко меня стесняются. Публично. Мне нельзя приходить за ними в школу. Негласно, но я чувствую этот момент отчуждения. Но мне кажется, они меня любят».
Ида ГаличГоша КуценкоПолина КуценкоМария Порошина

Скорбим

Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

Амвросий Бучма
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Кармен Галин
Дэниел Гиллис
Майкл Кейн
Кори Столл
Рианнон Фиш
Меган Фоллоуз
