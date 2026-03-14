«Они меня немножко стесняются»: Гоша Куценко рассказал об отношениях с дочерьми

Гоша Куценко принял участие в шоу Иды Галич«Есть вопросики», в эфире которого рассказал о разных стадиях отцовства и отношениях с дочерьми. У Гоши есть взрослая дочь Полина от Марии Порошиной. А также 12-летняя Евгения и 9-летняя Светлана, рождённые в браке с Ириной Скриниченко. На вопрос зрительницы «Ты хороший батя?» Гоша замялся и сказал, что не проводит с дочерьми столько времени, сколько бы хотелось. Более того, из-за работы актёру часто приходится оставаться в Москве, в то время как его семья живёт за городом.
фото: Гоша Куценко с дочерьми Светой и Женей в студии "Детского радио"/ Источник: YouTube
«Они не существуют со мной в режиме привычки. Бабушка и мама — это привычно. А я не есть каждый день под рукой, я сериал, который выходит раз в неделю. Я понимаю с годами ценность того времени, что я провожу с девчонками. Даже провести с ними вечер — цена этому просто невероятная. 20-30 лет назад у меня был такой выбор: посидеть с дочкой и посвятить своё время ей или бежать писать сценарий, тусоваться, придумывать кино. И я в своё время выбрал этот путь. Сейчас, будь у меня подобный выбор, я бы сидел с девочками».
фото: Полина Куценко/ Источник: kino-teatr.ru
Актёр пытается приобщить младших дочерей к искусству, но сознательно не тащит их в кино. «Я их начал тащить в музыку. У меня есть студия, мы пишем там музыку для кино. И они сначала подхватили эту тему, а сейчас они начали взрослеть и, как ни странно, начали отходить от этого. Они немножко меня стесняются. Публично. Мне нельзя приходить за ними в школу. Негласно, но я чувствую этот момент отчуждения. Но мне кажется, они меня любят».
