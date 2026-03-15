«Они бабочки-однодневки»: Пётр Фёдоров о профессиональных спортсменах

По случаю премьеры психологического спортивного триллера «На льду» исполнитель одной из ключевых ролей в сериале Пётр Фёдоров дал интервью изданию «OK!». Федоров сыграл тренера по фигурному катанию — одному из самых популярных и зрелищных видов спорта. И одному из самых скандальных. Однако сам артист давно перестал следить за развитием событий в мире большого спорта. Интерес к которому у него (как и у многих) украла большая политика. Она же обнажила бессмысленность усилий профессиональных спортсменов, которых можно в любой момент унизить, не допустив на международные соревнования.
фото: Пётр Фёдоров на съёмках сериала "На льду"
«Мне перестал быть интересен спорт, как только у нас отняли общее эмоциональное сопереживание, единение. Чемпионат мира по футболу 2018 года — это было последнее, что меня вот так прям забрало. Ну потому что это было здесь, это было похоже на «Олимпиаду-80». Как только политика вмешивается в спорт, мне очень жалко спортсменов, которые травмируют свою жизнь. Они бабочки-однодневки. Я не понимаю, куда этот путь и зачем. Потому что спорт — это болезни, травмы, жуть полная».
фото: Пётр Фёдоров
