«Они бабочки-однодневки»: Пётр Фёдоров о профессиональных спортсменах

15 марта
2026 год

15 марта 2026
По случаю премьеры психологического спортивного триллера «На льду» исполнитель одной из ключевых ролей в сериале Пётр Фёдоров дал интервью изданию «OK!». Федоров сыграл тренера по фигурному катанию — одному из самых популярных и зрелищных видов спорта. И одному из самых скандальных. Однако сам артист давно перестал следить за развитием событий в мире большого спорта. Интерес к которому у него (как и у многих) украла большая политика. Она же обнажила бессмысленность усилий профессиональных спортсменов, которых можно в любой момент унизить, не допустив на международные соревнования.

фото: Пётр Фёдоров на съёмках сериала "На льду"/ Источник: архив пресс-служб

«Мне перестал быть интересен спорт, как только у нас отняли общее эмоциональное сопереживание, единение. Чемпионат мира по футболу 2018 года — это было последнее, что меня вот так прям забрало. Ну потому что это было здесь, это было похоже на «Олимпиаду-80». Как только политика вмешивается в спорт, мне очень жалко спортсменов, которые травмируют свою жизнь. Они бабочки-однодневки. Я не понимаю, куда этот путь и зачем. Потому что спорт — это болезни, травмы, жуть полная».

фото: Пётр Фёдоров/ Источник: Сергей Щелухин/ "OK!"
№ 19
Гыгеенна (msk)   17.03.2026 - 21:30
... Почему? Кто постарше, просто не писали ещё, что они помнят. В московских магазинах к Олимпиаде появилась вкусная копчёная колбаса. читать далее>>
№ 18
Angelika77   17.03.2026 - 17:15
... Теперь мяч в на стороне этих самых спортсменам "бабочек-однодневок". Посмотрим что они ответят Фёдорову. Или им всё равно с высокой колокольни на мнение не совсем известного актёра. читать далее>>
№ 17
Андрей (Омск)   17.03.2026 - 15:21
Можно обзывать спортсменов как угодно, кто их считает тупыми, кто нет. Люди делают свою работу по призванию. За что их обзывать? читать далее>>
№ 16
Андрей (Омск)   17.03.2026 - 15:15
... видите какой парадокс. ведь только символа олимпиады и помнишь. а саму олимпиаду, кто победил, установил олимпийский рекорд, никто ничего не помнит. а что такое символ- ничего. медведь на тросе. читать далее>>
№ 15
Гыгеенна (msk)   16.03.2026 - 17:40
Следить за спортом было интересно, пока нужно было самим рисовать турнирные таблицы. А сейчас всё в интернетах готовенькое. читать далее>>
Пётр Фёдоров (младший)
На льду

Скорбим

Дмитрий Твердохлебов
16 марта ушёл из жизни актёр Дмитрий Твердохлебов.
Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.

