«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров

Свой 80-летний юбилей Лайза Миннелли решила отметить выпуском мемуаров под названием «Подождите, пока не услышите это, ребята», в которых рассказала о своей зависимости, адюльтере с Мартином Скорсезе, дружбе с принцессой Дианой и обменом танцевальных па с Майклом Джексоном.
Актёр Питер Селлерс был на 20 лет старше Лайзы Миннелли, что не мешало им закрутить бурный роман, отбросив логику и предосторожность (Селлерс был женат, Миннели обручена и не разведена с первым мужем). Отношения были окрашены во все цвета неуравновешенности. Например, одна из крупных ссор у актёров случилась из-за экстрасенсов. Когда Селлерс узнал, что Лайза обратилась аж к двум экстрассенсам, чтобы составить компетентное мнение об их с Питером романе, он был крайне возмущён. Из-за того, что она не обратилась к его экстрасенсу.
фото: Лайза и Питер Селлерс/ Источник: The Guardian
Комичную и вместе с тем неуместную выходку Селлерс отколол у дверей лондонского поместья Джоан Коллинз, с которой Лайза до сих пор поддерживает дружеские отношения. «Она жила в Хайгейте — очень элегантном районе Лондона, населённым преимущественно евреями. Однажды Питер позвонил ей и напросился в гости. Джоан согласилась, и Питер заявился к ней в нацистской униформе! Когда я об этом услышала, я пришла в ярость, мне было стыдно и противно. Вероятно, он думал, что это хорошая шутка, но антисемитизм это не смешно. И я так и не смогла это забыть. Он надел костюм персонажа из фильма, в котором он снимался. Когда он вышел из машины, начал выкрикивать "Зиг Хайль!". Вжился в роль».
Уход за зависимой матерью
фото: Лайза и Джуди Гарланд/ Источник: The Guardian
Мать Лайзы, звезда мюзиклов Джуди Гарланд, с легкой подачи продюсеров студии MGM страдала сильной зависимостью от различных веществ. Пристрастие к таблеткам актрисе навязали ещё в подростковом возрасте, чтобы бороться с усталостью и контролировать вес. Всё это имело тяжелейшие последствия для Джуди и для Лайзы, которая, как и многие дети алкоголиков и наркоманов, меняются ролями со своими родителями. Лайза присматривала за младшими братом и сестрой и за матерью, которая порывалась покончить с собой. Лайза и домработница постоянно собирали пузырьки с прикроватного столика Джуди, вскрывали их и меняли содержимое на аспирин. Гарланд не чувствовала разницы, но хитрость заключалась в том, чтобы понять когда и как часто нужно проводить замену. «Один из маминых врачей сказал мне, что если она будет принимать больше двух таблеток снотворного в день, она может умереть. Это был вопрос жизни и смерти и времени на то, чтобы сориентироваться, у меня не было. В 13 лет я стала опекуном своей мамы — сиделкой, доктором, провизором и психиатром в одном лице».
Майкл Джексон и лунная походка
фото: Майкл Джексон и Лайза Миннелли/ Источник: vogue.com
«Вы, возможно, удивитесь, узнав, что я помогла Майклу Джексону разработать его "лунную походку", которая потом стала глобальной сенсацией. Серьёзно. Я не перетягиваю одеяло на себя и не пытаюсь присвоить чужие заслуги. Но вот как это произошло: у меня были выступления в Бразилии, и там я увидела, как танцоры упражняются в таком преувеличенном скольжении, которое потом стало основой лунной походки. Я показала это Майклу и ему понравилось. Мы всегда делились танцевальными движениями. До этого он показал мне фирменные шаффл-движения, которые я потом встроила в свои выступления».
