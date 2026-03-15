Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров

15 марта
2026 год

Лайфстайл >>
15 марта 2026
Свой 80-летний юбилей Лайза Миннелли решила отметить выпуском мемуаров под названием «Подождите, пока не услышите это, ребята», в которых рассказала о своей зависимости, адюльтере с Мартином Скорсезе, дружбе с принцессой Дианой и обменом танцевальных па с Майклом Джексоном.

«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров
фото: Обложка мемуаров Лайзы Миннелли/ Источник: people.com

По следам публикации в The Guardian Кино-Театр.Ру пересказывает некоторые истории, описанные в книге.

Питер Селлерс и нацистская униформа

Актёр Питер Селлерс был на 20 лет старше Лайзы Миннелли, что не мешало им закрутить бурный роман, отбросив логику и предосторожность (Селлерс был женат, Миннели обручена и не разведена с первым мужем). Отношения были окрашены во все цвета неуравновешенности. Например, одна из крупных ссор у актёров случилась из-за экстрасенсов. Когда Селлерс узнал, что Лайза обратилась аж к двум экстрассенсам, чтобы составить компетентное мнение об их с Питером романе, он был крайне возмущён. Из-за того, что она не обратилась к его экстрасенсу.

«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров
фото: Лайза и Питер Селлерс/ Источник: The Guardian

Комичную и вместе с тем неуместную выходку Селлерс отколол у дверей лондонского поместья Джоан Коллинз, с которой Лайза до сих пор поддерживает дружеские отношения. «Она жила в Хайгейте — очень элегантном районе Лондона, населённым преимущественно евреями. Однажды Питер позвонил ей и напросился в гости. Джоан согласилась, и Питер заявился к ней в нацистской униформе! Когда я об этом услышала, я пришла в ярость, мне было стыдно и противно. Вероятно, он думал, что это хорошая шутка, но антисемитизм это не смешно. И я так и не смогла это забыть. Он надел костюм персонажа из фильма, в котором он снимался. Когда он вышел из машины, начал выкрикивать "Зиг Хайль!". Вжился в роль».

Уход за зависимой матерью

«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров
фото: Лайза и Джуди Гарланд/ Источник: The Guardian

Мать Лайзы, звезда мюзиклов Джуди Гарланд, с легкой подачи продюсеров студии MGM страдала сильной зависимостью от различных веществ. Пристрастие к таблеткам актрисе навязали ещё в подростковом возрасте, чтобы бороться с усталостью и контролировать вес. Всё это имело тяжелейшие последствия для Джуди и для Лайзы, которая, как и многие дети алкоголиков и наркоманов, меняются ролями со своими родителями. Лайза присматривала за младшими братом и сестрой и за матерью, которая порывалась покончить с собой. Лайза и домработница постоянно собирали пузырьки с прикроватного столика Джуди, вскрывали их и меняли содержимое на аспирин. Гарланд не чувствовала разницы, но хитрость заключалась в том, чтобы понять когда и как часто нужно проводить замену. «Один из маминых врачей сказал мне, что если она будет принимать больше двух таблеток снотворного в день, она может умереть. Это был вопрос жизни и смерти и времени на то, чтобы сориентироваться, у меня не было. В 13 лет я стала опекуном своей мамы — сиделкой, доктором, провизором и психиатром в одном лице».

Майкл Джексон и лунная походка

«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров
фото: Майкл Джексон и Лайза Миннелли/ Источник: vogue.com

«Вы, возможно, удивитесь, узнав, что я помогла Майклу Джексону разработать его "лунную походку", которая потом стала глобальной сенсацией. Серьёзно. Я не перетягиваю одеяло на себя и не пытаюсь присвоить чужие заслуги. Но вот как это произошло: у меня были выступления в Бразилии, и там я увидела, как танцоры упражняются в таком преувеличенном скольжении, которое потом стало основой лунной походки. Я показала это Майклу и ему понравилось. Мы всегда делились танцевальными движениями. До этого он показал мне фирменные шаффл-движения, которые я потом встроила в свои выступления».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Династия». Трейлер на английском языке >>
«Убийцы цветочной луны». Трейлер №3 на английском языке
«Подпольная империя». 1 сезон
«Майкл Джексон: В погоне за правдой». Трейлер на английском языке
"Волк с Уолл-стрит"
«Старые клячи по-американски». Отрывок на английском языке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминаниялюбовьтанцыюмор
персоны
Джуди ГарландМайкл ДжексонДжоан КоллинзЛайза МиннеллиПитер СеллерсМартин Скорсезе

фотографии >>
«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров фотографии
«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров фотографии
«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров фотографии
«Я показала Майклу Джексону лунную походку»: Лайза Миннелли выпустила книгу мемуаров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE (апрель 2026)

Скорбим

Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Азиз Бейшеналиев
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Том Бейтман
Фрэнк Коглен (младший)
Джей Кортни
Келлан Латс
Ева Лонгория
Вимала Понс
Арольд Торрес
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?