«Я не хотела танцевать больше никогда в жизни»: Ольга Лерман об учёбе в хореографическом училище

15 марта 2026
Актриса Ольга Лерман родилась в театральной семье: мама — заведующая постановочной частью в Азербайджанском русском драматическом театре, а отчим, Фуад Османов, служит актёром в том же театре. В детстве Ольга принимала участие в постановках театра, но в 7 лет, увидев живую балерину, твёрдо решила связать свою жизнь с балетом. Проучившись несколько лет в Бакинском хореографическом училище, Ольга переехала в Краснодар, где окончила отделение народных танцев в местном хореографическом училище.

фото: Ольга Лерман/ Источник: соцсети Ольги Лерман

Однако учёба вызвала у Ольги стойкую неприязнь к профессиональному танцу: «После окончания хореографического училища я понимала, что не хочу танцевать больше никогда в жизни. Не хочу существовать в этом строгом режиме. Не получаю удовольствия от этой профессии», — призналась актриса в интервью журналу "OK!". Причиной отвращения стали, с одной стороны, муштра, а с другой — осознание собственных посредственных данных.

«Эта строгая дисциплина душит твою внутреннюю свободу. Надо быть очень сильным человеком, чтобы эту свою внутреннюю свободу сохранить. Или твоё окружение должно быть очень здоровое и поддерживающее тебя всегда, или педагоги — настолько талантливыми, чтобы эта сила твоя сохранялась. Чтобы помимо исполнительского навыка всё же воспитывались в тебе и фантазия, и желание создать своё, и умение импровизировать, и т.д. Или же если ты собираешься избрать новый путь, то ты собираешь себя потом по крупицам — это я по своему опыту рассказываю».

Актриса отмечает, что сама выбрала хореографическое училище и ей очень нравилось поначалу там учиться. «Но потом я осознала, что недостаточно талантлива в этой сфере. Ну мне было просто сложно, наверное, как-то с собой договориться. Я не была там примой — и себе в этом отдавала отчёт. Какой-то надо было находить свой путь: либо я остаюсь и готова всю жизнь танцевать в кордебалете, либо иду своей дорогой, хотя ещё на тот момент не знала какой».

В конце концов, получив диплом, Лерман сразу же отправилась в Москву и поступила в Щукинский театральный институт. Впрочем, хореографическое образование приучило её к регулярным тренировкам. «Я не скучаю по балетному прошлому. Хотя я всю свою жизнь занимаюсь и держу себя в форме, и мне кажется, так будет всегда. Ну так просто сложилось уже ментально в моей голове. Сегодня я занимаюсь всякими практиками: пилатесом, горячей йогой».
