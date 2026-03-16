Оскар-2026: Энн Хэтэуэй, Леонардо ДиКаприо и Джесси Бакли

16 марта
2026 год

16 марта 2026
В ночь с воскресения на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар», на которой главную статуэтку забрал фильм «Битва за битвой», а его постановщик Пол Томас Андерсон удостоился награды за лучшую режиссуру. Принимая во внимание усталость зрителей от мировых новостей в этом году, организаторы шоу не стали перегружать нас излишней драмой, ограничившись безобидными шутками в сторону "отменённого" Тимоти Шаламе и мемного выражения лица Леонардо ДиКаприо. Поэтому мы сразу перейдём к просмотру нарядов явившихся на церемонию награждения артистов.

фото: Леонардо ДиКаприо / Источник: Vanity Fair

фото: Джесси Бакли / Источник: Vanity Fair

фото: Майкл Б. Джордан / Источник: Vanity Fair

фото: Тимоти Шаламе / Источник: Vanity Fair

фото: Энн Хэтэуэй / Источник: Vanity Fair

фото: Чейз Инфинити / Источник: Vanity Fair

фото: Тейяна Тейлор / Источник: Vanity Fair

фото: Деми Мур / Источник: Vanity Fair

фото: Ренате Реинсве / Источник: Vanity Fair

фото: Эль Фэннинг / Источник: Vanity Fair

фото: Эмма Стоун / Источник: Vanity Fair

фото: Гвинет Пэлтроу / Источник: Vanity Fair

фото: Джейкоб Элорди / Источник: Vanity Fair

фото: Кейт Хадсон / Источник: Vanity Fair

фото: Кирстен Данст / Источник: Vanity Fair

фото: Николь Кидман / Источник: Vanity Fair

фото: Майки Мэдисон / Источник: Vanity Fair

фото: Миа Гот / Источник: Vanity Fair

фото: Зои Салдана / Источник: Vanity Fair

фото: Эдриан Броуди / Источник: Vanity Fair

фото: Арден Чо / Источник: Vanity Fair

фото: Педро Паскаль / Источник: Vanity Fair

фото: Барби Феррейра / Источник: Vanity Fair

фото: Бенисио дель Торо / Источник: Vanity Fair

фото: Хлоя Чжао / Источник: Vanity Fair

фото: Фелисити Джонс / Источник: Vanity Fair

фото: Хавьер Бардем / Источник: Vanity Fair

фото: Одесса Адлон / Источник: Vanity Fair

фото: Вики Крипс / Источник: Vanity Fair

фото: Вунми Моссаку / Источник: Vanity Fair

фото: Вагнер Моура / Источник: Vanity Fair

Больше фотографий с красной дорожки смотрите в нашей галерее.
№ 1
ДаринаКароль   16.03.2026 - 12:02
Зачем Дикаприо отрастил усы, они ему вообще не идут, только старят. читать далее>>
Сентиментальная битва, вдохновившая грешников: кто получит «Оскар»-2026
Одесса АдлонПол Томас АндерсонДжесси БаклиХавьер БардемЭдриан БроудиАнна ВинтурМиа ГотДжиннифер ГудвинКирстен ДанстБенисио Дель ТороФелисити ДжонсМайкл Би ДжорданЛеонардо ДиКаприоИнга Ибсдоттер-ЛиллеосДамсон ИдрисЧэйс ИнфинитиКирэн КалкинНиколь КидманХайди КлумКерри КондонВики КрипсРайан КуглерСпайк ЛиДелрой ЛиндоПол МескальВунми МосакуВагнер МоураДеми МурМайки МэдисонКумэйл НанджианиПедро ПаскальЛьюис ПуллманГвинет ПэлтроуРенате РинсвеМайя РудольфЗои СалданьяАлисия СильверстоунСтивен СпилбергЭмма СтоунЧеннинг ТатумТейана ТейлорБелла ТорнКристен УигРита УилсонДайан УорренЭль ФаннингБарби ФеррейраКейт ХадсонАлана ХаимРеджина ХоллИтан ХоукЭнн ХэтэуэйХлоя ЧжаоАрден ЧоПриянка ЧопраТимоти ШаламеКрис ЭвансДжоэл ЭдгертонДжо ЭлвинДжейкоб Элорди
Битва за битвой

Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
