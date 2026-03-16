«Она давно замужем»: мама Светланы Ходченковой подтвердила тайный брак актрисы

Мать 43-летней Светланы Ходченковойрассекретила тайный брак дочери. Отвечая на вопросы журналистов НТВ о семейном статусе актрисы, Татьяна Владимировна отметила, что Светлана уже давно замужем. Имя избранника она называть не стала. Впрочем, ещё прошлым летом поклонники догадались, что актриса связала себя узами брака.
Сама Ходченкова крайне редко говорит о личной жизни. Единственным браком актрисы был союз с Владимиром Яглычем: они познакомились на съёмках фильма «Карусель» и поженились в 2005 году. Отношения разрушила ревность Яглыча. После развода у Ходченковой были отношения с бизнесменом Георгием Петришиным, но даже после помолвки возлюбленные расстались.
