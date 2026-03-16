Загадочная гостья: Иван Охлобыстин, Лиза Моряк и Максим Лагашкин

15 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Домовёнок Кузя 2»
. В новой части к Кузе и Наташе в дом заявляется загадочная гостья, и героям вновь предстоит объединиться против злого Кощея. Голоса Кузе и новой героине подарили Сергей Бурунов
и Полина Гагарина
. Фильм на сцене представили режиссёр Виктор Лакисов
и исполнители главных ролей Иван Охлобыстин
, Екатерина Стулова
, София Петрова
, Женя Малахова
, Олег Комаров
и Алексей Гаврилов
. А среди гостей премьеры были Максим Лагашкин
, Лиза Моряк
, Александра Ребенок
, Эвелина Блёданс
, Елена Захарова
и многие другие.
В широкий прокат фильм «Домовёнок Кузя 2» выйдет 19 марта.
«Домовёнок Кузя 2». Трейлер №2
