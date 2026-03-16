Зверь зверю зверь: Ольга Медынич, Ирина Безряднова и Алиса Руденко

На днях в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии «Доктор Гаф»
— истории о том, как 12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы спасти больную собаку, и находит ветеринара с необычным даром. Однако вскоре им обоим приходится объединиться, чтобы вернуть похищенных из его клиники питомцев. Фильм представили режиссёр Михаил Расходников
, актёры Ирина Розанова
, Алиса Руденко
, Ольга Медынич
, Ирина Безряднова
и съёмочная группа картины, а среди гостей можно было увидеть Джемала Тетруашвили
и Викторию Богатырёву
.
Семейная комедия «Доктор Гаф» во всех кинотеатрах страны с 19 марта.
