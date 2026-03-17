«Меня в интернете нет»: Мария Аронова призналась, что не умеет пользоваться компьютером

Мария Аронова, по собственному признанию, страдала в молодости звёздной болезнью и публичной жизни никогда не избегала. Интервью она даёт охотно и всегда вызывает симпатию. Но в недавней беседе с журналистом издания «Теленеделя» актриса рассказала, что при всей своей открытости не ведёт социальные сети: «Моя проблема в том, что я даже не умею включать компьютер! Раньше моей страницей в соцсетях занималась моя невестка Катя. К сожалению или к счастью, меня вообще нет в интернет-пространстве, как и нет никаких моих страниц в соцсетях!»
фото: Мария Аронова/ Источник: соцсети Марии Ароновой
В интервью актриса обратилась к своим поклонникам: «Если вам кто-то где-то отвечает от моего имени на заданные вами вопросы, то знайте — это не я! Это мошенники! Они от моего имени общаются в интернете с людьми». Актриса с помощью своего директора обратилась в полицию с просьбой заблокировать её лжестраницы в соцсетях: «Честно признаюсь, я страшно боюсь того, что они могут там написать. И боюсь искусственного интеллекта. Ведь ты можешь делать одно, а там тебе припишут бог знает что».
Мария Валерьевна настроена и дальше обходить эту сторону прогресса стороной: «Я приняла решение, что как я не включала компьютер, так и не буду этого делать. И помните, пожалуйста, что меня в интернете нет». Только не очень понятно, кто же всё-таки выкладывает личные фотографии и видео актрисы на официальной страничке в запретграме и делает к ним подписи.
