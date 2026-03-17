Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Меня в интернете нет»: Мария Аронова призналась, что не умеет пользоваться компьютером

17 марта
2026 год

Лайфстайл >>
17 марта 2026
Мария Аронова, по собственному признанию, страдала в молодости звёздной болезнью и публичной жизни никогда не избегала. Интервью она даёт охотно и всегда вызывает симпатию. Но в недавней беседе с журналистом издания «Теленеделя» актриса рассказала, что при всей своей открытости не ведёт социальные сети: «Моя проблема в том, что я даже не умею включать компьютер! Раньше моей страницей в соцсетях занималась моя невестка Катя. К сожалению или к счастью, меня вообще нет в интернет-пространстве, как и нет никаких моих страниц в соцсетях!»

фото: Мария Аронова/ Источник: соцсети Марии Ароновой

В интервью актриса обратилась к своим поклонникам: «Если вам кто-то где-то отвечает от моего имени на заданные вами вопросы, то знайте — это не я! Это мошенники! Они от моего имени общаются в интернете с людьми». Актриса с помощью своего директора обратилась в полицию с просьбой заблокировать её лжестраницы в соцсетях: «Честно признаюсь, я страшно боюсь того, что они могут там написать. И боюсь искусственного интеллекта. Ведь ты можешь делать одно, а там тебе припишут бог знает что».

Мария Валерьевна настроена и дальше обходить эту сторону прогресса стороной: «Я приняла решение, что как я не включала компьютер, так и не буду этого делать. И помните, пожалуйста, что меня в интернете нет». Только не очень понятно, кто же всё-таки выкладывает личные фотографии и видео актрисы на официальной страничке в запретграме и делает к ним подписи.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   17.03.2026 - 18:03
Странно, а я как раз таки подписана на Аронову и всё время думала, что со своей страницы сидит именно она (ну может частично кто-то помогает). Хоть отписывайся. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
интернетмнениесоцсети
персоны
Мария Аронова

фотографии >>
«Меня в интернете нет»: Мария Аронова призналась, что не умеет пользоваться компьютером фотографии
«Меня в интернете нет»: Мария Аронова призналась, что не умеет пользоваться компьютером фотографии
«Меня в интернете нет»: Мария Аронова призналась, что не умеет пользоваться компьютером фотографии
«Меня в интернете нет»: Мария Аронова призналась, что не умеет пользоваться компьютером фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен