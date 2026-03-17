«Самое большое счастье — это когда тебя ждут дома»: Мария Аронова о супружеской поддержке

Актриса Мария Аронова и оператор Евгений Фоминпоставили штамп в паспорте в 2018 году после двадцати лет совместной жизни. Узаконить отношения Марию Валерьевну убедили её духовники. В интервью изданию «Теленеделя» актриса призналась, что обязана своими успехами супругу: «Вообще всё, что у меня есть, всё благодаря Жениной поддержке. Все мои глобальные шаги, в том числе связанные с бытом, это всё он. Женя направлял, убеждал меня, чтобы я не боялась, не стеснялась, чтобы делала».
фото: Мария Аронова с мужем/ Источник: соцсети Марии Ароновой
Актриса считает, что и сохранение семьи — это заслуга Евгения, который в сложные моменты принимал огонь на себя: «Я хорошая жена, очень хорошая мама, хозяйка, но меня же всё время не бывает дома. И когда я приезжаю вся «разорванная» на части, то моё единственное желание, чтобы меня оставили в покое. А тебя ведь ждут, и ты приезжаешь, и всё, что ты не имел права вывалить в театре или на съёмочной площадке — ты же хороший, весёлый, с юмором — ты вываливаешь на своих близких. А тебя там ждали. Ребёнку, допустим, лет 10, и ему всё равно, что ты там сыграла, в каком настроении приехала, устала или нет. Он тебя ждал! И достаточно часто в такие моменты Женя брал на себя большое количество моего пороха, за что ему низкий поклон».
фото: Мария Аронова с мужем и сыном/ Источник: соцсети Марии Ароновой
Отношения с мужем после взросления детей для Марии Валерьевны важны как никогда: «То, что я сейчас приезжаю домой и понимаю, что меня там ждут, — это самое большое счастье. Особенно с учётом того, что я рано осталась без мамы, и папы уже нет. Поэтому самым близким человеком для меня, конечно, является Женя. Детки вылетели из гнезда, живут своей жизнью. Они для меня самое важное. А кто рядом со мной каждый день? Женя».
обсуждение >>