«Самое большое счастье — это когда тебя ждут дома»: Мария Аронова о супружеской поддержке

17 марта
2026 год

17 марта 2026
Актриса Мария Аронова и оператор Евгений Фомин поставили штамп в паспорте в 2018 году после двадцати лет совместной жизни. Узаконить отношения Марию Валерьевну убедили её духовники. В интервью изданию «Теленеделя» актриса призналась, что обязана своими успехами супругу: «Вообще всё, что у меня есть, всё благодаря Жениной поддержке. Все мои глобальные шаги, в том числе связанные с бытом, это всё он. Женя направлял, убеждал меня, чтобы я не боялась, не стеснялась, чтобы делала».

фото: Мария Аронова с мужем/ Источник: соцсети Марии Ароновой

Актриса считает, что и сохранение семьи — это заслуга Евгения, который в сложные моменты принимал огонь на себя: «Я хорошая жена, очень хорошая мама, хозяйка, но меня же всё время не бывает дома. И когда я приезжаю вся «разорванная» на части, то моё единственное желание, чтобы меня оставили в покое. А тебя ведь ждут, и ты приезжаешь, и всё, что ты не имел права вывалить в театре или на съёмочной площадке — ты же хороший, весёлый, с юмором — ты вываливаешь на своих близких. А тебя там ждали. Ребёнку, допустим, лет 10, и ему всё равно, что ты там сыграла, в каком настроении приехала, устала или нет. Он тебя ждал! И достаточно часто в такие моменты Женя брал на себя большое количество моего пороха, за что ему низкий поклон».

фото: Мария Аронова с мужем и сыном/ Источник: соцсети Марии Ароновой

Отношения с мужем после взросления детей для Марии Валерьевны важны как никогда: «То, что я сейчас приезжаю домой и понимаю, что меня там ждут, — это самое большое счастье. Особенно с учётом того, что я рано осталась без мамы, и папы уже нет. Поэтому самым близким человеком для меня, конечно, является Женя. Детки вылетели из гнезда, живут своей жизнью. Они для меня самое важное. А кто рядом со мной каждый день? Женя».
Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

