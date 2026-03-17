«Меня спутали с Буруновым»: Мария Аронова опровергла новость о своём похудении

2026 год

17 марта 2026
Мария Аронова только кажется женщиной, которая полностью принимает свою внешность и уверена в себе. На самом деле актриса отдаёт себе отчёт в том, что не попадает под привычные “женские стандарты красоты” и относится к этому с известной долей иронии. «Даже природа ржёт надо мной», — пошутила Мария Валерьевна в одном из интервью, рассказывая историю про чайку, которая “посмеялась” над тем, как сидит купальник со стрингами на актрисе.

В беседе с журналистом издания «Теленеделя» на вопрос о том, как ей удалось постройнеть на 20 с лишним килограммов, артистка искренне удивилась: «Вообще странная история. Может быть, это искусственный интеллект что-то делает со мной, потому что я нахожусь в том же весе, в котором выпускала спектакль «Мадмуазель Нитуш» 22 года назад в театре Вахтангова. И играю я в том же самом костюме. И, скажу честно, костюм чуть поджимает. Не худела ни на грамм! Может, меня с кем-то путают? Думаю, я даже знаю, с кем меня спутали — с Серёжкой Буруновым, это он похудел», — пошутила актриса.

Хобби Марии Валерьевны тоже не подпадают под понятие “стандартно женских”: «Я очень люблю рыбалку. И путешествия автомобильные, мне нравится сидеть за рулём». Сейчас актриса очень востребована в театре и кино, поэтому всё больше ценит время, проведённое с близкими: «В силу того, что работы много, даже один день дома теперь стал для меня огромной радостью и небывалым счастьем».
Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

