«Меня спутали с Буруновым»: Мария Аронова опровергла новость о своём похудении

Мария Аронова только кажется женщиной, которая полностью принимает свою внешность и уверена в себе. На самом деле актриса отдаёт себе отчёт в том, что не попадает под привычные “женские стандарты красоты” и относится к этому с известной долей иронии. «Даже природа ржёт надо мной», — пошутила Мария Валерьевна в одном из интервью, рассказывая историю про чайку, которая “посмеялась” над тем, как сидит купальник со стрингами на актрисе.
В беседе с журналистом издания «Теленеделя» на вопрос о том, как ей удалось постройнеть на 20 с лишним килограммов, артистка искренне удивилась: «Вообще странная история. Может быть, это искусственный интеллект что-то делает со мной, потому что я нахожусь в том же весе, в котором выпускала спектакль «Мадмуазель Нитуш» 22 года назад в театре Вахтангова. И играю я в том же самом костюме. И, скажу честно, костюм чуть поджимает. Не худела ни на грамм! Может, меня с кем-то путают? Думаю, я даже знаю, с кем меня спутали — с Серёжкой Буруновым, это он похудел», — пошутила актриса.
Хобби Марии Валерьевны тоже не подпадают под понятие “стандартно женских”: «Я очень люблю рыбалку. И путешествия автомобильные, мне нравится сидеть за рулём». Сейчас актриса очень востребована в театре и кино, поэтому всё больше ценит время, проведённое с близкими: «В силу того, что работы много, даже один день дома теперь стал для меня огромной радостью и небывалым счастьем».
