Евгений Цыганов снялся в фотосессии для издания The Blueprint

2 марта
2026 год

2 марта 2026
В конце февраля состоялась премьера комедии «Человек, который смеётся». В ней с героем Евгения Цыганова, строгим и сдержанным человеком, случается досадная неприятность: после небольшой операции он хохочет по любому поводу и не может эти приступы смеха контролировать. Кажется, эта история очень близка актёру, ведь увидеть смеющегося Цыганова — это большая удача. Евгений снялся в фотосессии для издания The Blueprint, на фото он серьёзен и задумчив. За улыбчивым Евгением всё же придётся идти в кино.

№ 2
Ярослав Пахомов   2.03.2026 - 20:22
Какое-то максимальное безэмоциональное лицо для фотосессии, можно было хоть немного мимики применить читать далее>>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   2.03.2026 - 17:33
Наверное, он думает, что лицо у него не постное, а значительное. ))) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
стиль
персоны
Евгений Цыганов
фильмы
Человек, который смеётся

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram