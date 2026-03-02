Евгений Цыганов снялся в фотосессии для издания The Blueprint

В конце февраля состоялась премьера комедии «Человек, который смеётся». В ней с героем Евгения Цыганова, строгим и сдержанным человеком, случается досадная неприятность: после небольшой операции он хохочет по любому поводу и не может эти приступы смеха контролировать. Кажется, эта история очень близка актёру, ведь увидеть смеющегося Цыганова — это большая удача. Евгений снялся в фотосессии для издания The Blueprint, на фото он серьёзен и задумчив. За улыбчивым Евгением всё же придётся идти в кино.
обсуждение >>