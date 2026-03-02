«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» подарил Славе Копейкину успех и сделал актёра узнаваемым. В интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для проекта Dreamcast Слава рассказал, с какими ощущениями он живёт последние несколько лет после завершения проекта: «Мои последние три года — это немножко бег в тумане в попытке догнать тот успех, который мы совершили. Я понимаю, что его не повторить, я понимаю, что и не нужно повторять. Но ты всё равно думаешь: «Нужно держать уровень, нужно сниматься, нужно нарабатывать». То есть ты всё время думаешь, что нужно как бы догнать самого себя немножко. Из-за этого есть неуверенность, ещё что-то».
Актёр признался, что выбирать проекты стало непросто, поскольку не знаешь заранее их потенциал, но сложность не только в этом: «Не всегда берут. Ты сталкиваешься с тем, что, естественно, интерес падает где-то, а где-то, наоборот, повышается. И такой бег в тумане как бы, немножко в бреде постоянно». Прошлый год для Славы был непростым и в личном плане: «Плюс понятно, что и переезд, и живу один. За это время я успел зайти в отношения и выйти из них. То есть жизнь-то идёт дальше, но при этом все эти три года как в тумане немножко».
Слава замечает в последнее время у себя дефицит ярких эмоций. Испытать спокойные чувства к чему-то или к кому-то легко, а вот сильные — проблема: «В 20 лет я влюблялся вот так, просто. Очень легко. Именно вот эти яркие чувства испытать мне было очень легко. Сейчас человеческую симпатию испытать — да. Мне очень нравятся люди, я люблю людей, разных. Я общаюсь с девушками, симпатия, всё есть. Но чувств никаких, я понимаю, что не испытываю вообще».
Ещё актёр начинает осознавать предел возможностей артиста и индустрии в целом: «Я сейчас словил себя на депрессивном эпизоде, потому что смотрю сериал «Очень странные дела». Мне безумно нравится. И я приехал на смену, смотрю и думаю: «Что мы здесь делаем?» Из-за того, что я вижу, что на экране творится, что может быть. И у меня начинается в голове: «Это из-за нехватки денег или из-за неумения? Отчего, почему? Как так?» Я хочу так же, а так же не могу. А что нужно для этого делать? И понимаю, что я в точке, где ничего не могу сделать. Мы сейчас все упираемся в вопрос о том, что по-старому нельзя, а как по-новому неизвестно».
