Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана»

2 марта
2026 год

Лайфстайл >>
2 марта 2026
Сериал «Слово пацана» подарил Славе Копейкину успех и сделал актёра узнаваемым. В интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для проекта Dreamcast Слава рассказал, с какими ощущениями он живёт последние несколько лет после завершения проекта: «Мои последние три года — это немножко бег в тумане в попытке догнать тот успех, который мы совершили. Я понимаю, что его не повторить, я понимаю, что и не нужно повторять. Но ты всё равно думаешь: «Нужно держать уровень, нужно сниматься, нужно нарабатывать». То есть ты всё время думаешь, что нужно как бы догнать самого себя немножко. Из-за этого есть неуверенность, ещё что-то».

«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана»
фото: Слава Копейкин/ Источник: соцсети Славы Копейкина

Актёр признался, что выбирать проекты стало непросто, поскольку не знаешь заранее их потенциал, но сложность не только в этом: «Не всегда берут. Ты сталкиваешься с тем, что, естественно, интерес падает где-то, а где-то, наоборот, повышается. И такой бег в тумане как бы, немножко в бреде постоянно». Прошлый год для Славы был непростым и в личном плане: «Плюс понятно, что и переезд, и живу один. За это время я успел зайти в отношения и выйти из них. То есть жизнь-то идёт дальше, но при этом все эти три года как в тумане немножко».

«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана»
фото: Слава Копейкин/ Источник: соцсети Славы Копейкина

Слава замечает в последнее время у себя дефицит ярких эмоций. Испытать спокойные чувства к чему-то или к кому-то легко, а вот сильные — проблема: «В 20 лет я влюблялся вот так, просто. Очень легко. Именно вот эти яркие чувства испытать мне было очень легко. Сейчас человеческую симпатию испытать — да. Мне очень нравятся люди, я люблю людей, разных. Я общаюсь с девушками, симпатия, всё есть. Но чувств никаких, я понимаю, что не испытываю вообще».

«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана»
фото: Слава Копейкин/ Источник: соцсети Славы Копейкина

Ещё актёр начинает осознавать предел возможностей артиста и индустрии в целом: «Я сейчас словил себя на депрессивном эпизоде, потому что смотрю сериал «Очень странные дела». Мне безумно нравится. И я приехал на смену, смотрю и думаю: «Что мы здесь делаем?» Из-за того, что я вижу, что на экране творится, что может быть. И у меня начинается в голове: «Это из-за нехватки денег или из-за неумения? Отчего, почему? Как так?» Я хочу так же, а так же не могу. А что нужно для этого делать? И понимаю, что я в точке, где ничего не могу сделать. Мы сейчас все упираемся в вопрос о том, что по-старому нельзя, а как по-новому неизвестно».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ярослав Пахомов   2.03.2026 - 20:25
Слава Копейкин идеально подходит для ролей какой либо блатной романтикой. Актер максимально уверенный в себе и в других ролях его просто не могу увидеть читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
СМИ: Слава Копейкин расстался с Яной Енжаевой
Поиск по меткам
откровениепсихология
персоны
Трифон БебутовЛев ЗулькарнаевСлава Копейкин
фильмы
Очень странные делаСлово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана» фотографии
«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана» фотографии
«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана» фотографии
«Бег в тумане в попытке догнать тот успех»: Слава Копейкин о жизни после сериала «Слово пацана» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Николай Ковбас
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Элизабет Лэки
Метод Мэн
Этан Пек
Брайс Даллас Ховард
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен