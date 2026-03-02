Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин

27 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера жизнеутверждающей комедии «К себе нежно»
— экранизации одноименного бестселлера Ольги Примаченко
. Фильм зрителям представили писательница Ольга Примаченко, режиссёр Иван Китаев
и сценарист Дарья Грацевич
, а также исполнители главных ролей: Карина Разумовская
, Ольга Медынич
, Людмила Артемьева
, Леонид Бичевин
, Пелагея Невзорова
, Александра Велескевич
, Василий Бриченко
и другие.
Среди гостей премьеры были Марьяна Спивак
, Ника Жукова
, Дмитрий Чеботарёв
, Лиза Климова
, Софья Лебедева
, Соня Аржаных
, Анна Завтур
, Алина Ланина
и многие другие.
«К себе нежно»
