Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин

2 марта
2026 год

Лайфстайл >>
2 марта 2026
27 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера жизнеутверждающей комедии «К себе нежно» — экранизации одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Фильм зрителям представили писательница Ольга Примаченко, режиссёр Иван Китаев и сценарист Дарья Грацевич, а также исполнители главных ролей: Карина Разумовская, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Пелагея Невзорова, Александра Велескевич, Василий Бриченко и другие.

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Людмила Артьемьева/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Карина Разумовская и Ольга Примаченко/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Иван Китаев/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Леонид Бичевин/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Пелагея Невзорова/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Ольга Медынич/ Источник: архив пресс-службы

Среди гостей премьеры были Марьяна Спивак, Ника Жукова, Дмитрий Чеботарёв, Лиза Климова, Софья Лебедева, Соня Аржаных, Анна Завтур, Алина Ланина и многие другие.

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Дмитрий Чеботарёв/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Софья Лебедева/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Софья Аржаных/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Анна Ещенко/ Источник: архив пресс-службы

Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин
фото: Валерия Федорович/ Источник: архив пресс-службы

«К себе нежно» в прокате с 5 марта 2026 года.

«К себе нежно»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ярослав Пахомов   2.03.2026 - 20:31
На сколько мне известно данная книга помогла большому количеству девушек. Надеюсь эта пьеса так же поможет кому либо принять себя читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Софья АржаныхЛюдмила АртемьеваЛеонид БичевинВасилий БриченкоАлександра ВелескевичДарья ГрацевичАнна ЕщенкоНика ЖуковаАнна ЗавтурИван КитаевЛиза КлимоваАлиса КонашенковаМаша КошинаАлина ЛанинаСофья ЛебедеваВлада ЛукинаОльга МедыничПелагея НевзороваКарина РазумовскаяМарьяна СпивакВалерия ФедоровичДмитрий Чеботарёв
фильмы
К себе нежно

фотографии >>
Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин фотографии
Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин фотографии
Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин фотографии
Говорит и показывает твоя низкая самооценка: Людмила Артемьева, Карина Разумовская и Леонид Бичевин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Николай Ковбас
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Элизабет Лэки
Метод Мэн
Этан Пек
Брайс Даллас Ховард
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен