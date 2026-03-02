Кино-Театр.Ру
Это официально: Зендея вышла замуж за Тома Холланда

2 марта
2026 год

2 марта 2026
В конце февраля Зендея спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Томом Холландом, появившись на деловой встрече с обычным обручальным кольцом вместо гигантского помолвочного перстня. Вчера слух подтвердил стилист актрисы, Лоу Роуч, вышедший на красную дорожку церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США. В комментарии изданию Access Hollywood Роуч сказал: «Свадьба уже состоялась, вы всё пропустили. И да, это абсолютная правда».

фото: соцсети Тома Холланда


Осталось только дождаться подтверждения другого слуха — о беременности актрисы. Ещё в декабре прошлого года поклонники актрисы заметили, что она стала чаще появляться в мешковатой одежде, скрывающей область талии.
№ 1
Ярослав Пахомов   2.03.2026 - 20:35
Два моих актера вместе, теперь что в сюжете любят друг друга, так теперь и вступили в брак. Искренне поздравляю их! читать далее>>
Всего сообщений: 1
свадьба
персоны
ЗендеяТом Холланд

Скорбим

Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Николай Ковбас
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Элизабет Лэки
Метод Мэн
Этан Пек
Брайс Даллас Ховард
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
