Это официально: Зендея вышла замуж за Тома Холланда

В конце февраля Зендеяспровоцировала слухи о тайной свадьбе с Томом Холландом, появившись на деловой встрече с обычным обручальным кольцом вместо гигантского помолвочного перстня. Вчера слух подтвердил стилист актрисы, Лоу Роуч, вышедший на красную дорожку церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США. В комментарии изданию Access Hollywood Роуч сказал: «Свадьба уже состоялась, вы всё пропустили. И да, это абсолютная правда».
фото: соцсети Тома Холланда
Осталось только дождаться подтверждения другого слуха — о беременности актрисы. Ещё в декабре прошлого года поклонники актрисы заметили, что она стала чаще появляться в мешковатой одежде, скрывающей область талии.
