«Не будь один, зови друга, выйди на улицу»: Слава Копейкин рассказал о том, как справляется с унынием

В беседе с Трифоном Бебутовым и Львом Зулькарнаевым звезда сериалов «Слово пацана» и «Дети перемен»Слава Копейкин признался, что с пятнадцати лет увлекается буддизмом и серьёзно медитировал: «У меня были моменты, когда я плакал. И когда в один момент во мне сконцентрировалась боль за всё человечество. Это было буквально несколько секунд. Это так больно оказалось. Когда ты понимаешь, что люди живут с нелюбимыми людьми, как они страдают и прочее. Когда ты это осознаёшь и как будто бы чувствуешь за всех одновременно, какой-то коллапс внутренний происходит. Такой акт максимальной эмпатии ко всем людям».
Однако сейчас актёр не прибегает к помощи медитации, поскольку нет энергии: «Сложно из-за контекста времени. Мне не хватает сил, внимания, концентрации на всё это». В повседневной жизни от уныния Славу спасает рутина: «Мои костыли очень простые, какие-то бытовые способы себя регулировать. Например, чувствую я, что у меня начинается какая-то депрессивная фаза, я себе говорю: «Не всё, что ты думаешь, является действительностью. Твой мозг может тебя обманывать. Это не то, что ты хочешь на самом деле. Плохо тебе? Зови друга, не будь один, поезжай к родным. Выйди на улицу, прогуляйся». Это простые вещи, которые по чуть-чуть, полегоньку, потихоньку помогают так или иначе».
Артист пытается вести соцсети, чтобы не терять связь с поклонниками, но это не приносит особого удовольствия, поскольку он не занимается этим профессионально: «Я не могу просто иметь страницу и ничего не выкладывать и довольствоваться тем, что есть. Я должен выдавать что-то. Подписчики падают, и ответственность какую-то чувствуешь. Я понимаю, что вообще это не моё дело. Да я не против этим заниматься. Я просто не умею, не понимаю! У меня так мозг не работает».
Кроме того, соцсети, по мнению артиста, — это витрина, а не реальная жизнь: «Красивая картинка, невероятно просто бывает. Но зачастую я уже себя ловлю на мысли: «Это ненастоящее, нет. Не смотри, это неправда». Это как с порнографией: когда много смотреть порнографию, уже настоящий секс не амбивалентен. Так же и с людьми, когда ты смотришь много красивых, ненастоящих зачастую картинок. Это настоящие люди, но настолько всё вылизано, что в жизни так не бывает. А потом ты выходишь в жизнь, и это такой обман».
