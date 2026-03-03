«Нет большего хейтера для себя, чем я сам»: Слава Копейкин о самокритике и чужом мнении

Популярность обрушилась на Вячеслава Копейкина с выходом сериала «Слово пацана». Причём она была настолько велика, что его герою по прозвищу Турбо стали подражать подростки. Актёру даже пришлось комментировать это явление и открещиваться от ответственности за чужие поступки. В интервьюТрифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для проекта Dreamcast Слава сказал, что успех не вскружил ему голову: «Я не научился до сих пор себя воспринимать так, как меня воспринимают окружающие. У меня язык не поворачивается себя назвать звездой, медийным. Мне очень тяжело. Я-то для себя Слава. А для других сейчас Слава Копейкин. Кто со мной фоткается, мне безумно приятно, но я не понимаю, что вы со мной фоткаетесь».
К конструктивной критике по поводу своих актёрских работ Слава относится спокойно: «Большего хейтера для себя, чем я сам, не найду. Первый, кто комментирует все мои работы, — это я сам. Я могу честно сказать: «Получилось». Я могу честно сказать: «Нет, я не верю». Я абсолютно честен перед собой и своими работами».
Но молодому актёру лестно, когда его хвалят маститые коллеги, к мнению которых он прислушивается: «Таких мало. Но когда я пришёл к Олегу Евгеньевичу (Меньшикову — прим. редактора) и он меня похвалил и сказал, что наблюдает меня, это было приятно. Недавно на премьере я встретил Алексея Серебрякова. Я подошёл к нему поздороваться, познакомиться. Он такой: «О, я тебя знаю. Хорошо работаешь, молодец». Вот такие какие-то вещи — это всё равно приятно».
