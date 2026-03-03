«Мужчина московской мечты»: Ксения Собчак и Анастасия Волочкова прокомментировали кончину Умара Джабраилова

2 марта стало известно о самоубийстве 67-летнего бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации от Чечни Умара Джабраилова. Умар был найден смертельно раненым в своей квартире в Москве, после чего прожил ещё около 3 часов и умер в больнице. Причиной смерти стало, по слухам, огнестрельное ранение головы. А причиной суицида (не первого, кстати, Умар уже пытался лишить себя жизни в 2020 году) — затяжная депрессия на фоне зависимости от наркотических веществ.
«Когда я понял, что дошёл до дна, я понимал, что я так не хочу, но не могу остановиться. Я уже не живу, я даже не существую. Я знал, что то, что я хочу сделать — это самый большой грех в любой конфессии. Я решил: я лучше уйду из жизни и закончится. Пусть лучше будет ад, чем такое существование», — признался Умар в интервьюКсении Собчак в 2023 году.
На смерть Джабраилова сразу же отреагировали его многочисленные подруги — покойный был обходительным любителем прекрасной половины человечества и поддерживал дружеские отношения с многими обитательницами шоу-бизнеса. Одной из первых на новости о кончине Умара отреагировала Ксения Собчак, с которой у бизнесмена был яркий и непродолжительный роман в 2000-х.
фото: Умар Джабраилов и Ксения Собчак/ Источник: соцсети Ксении Собчак
«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке «Миллионер» в самом модном тогда Ресторане «Сан-Мишель» являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты.
фото: Клаудия Шиффер и Умар Джабраилов/ Источник: соцсети Умара Джабраилова
Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита…Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привёл меня в бутики Margiela и Helmut Lang.
фото: Умар Джабраилов и Роберт Де Ниро/ Источник: соцсети Умара Джабраилова
Спустя много лет, когда у него были проблемы с [веществами], Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интеврью, психологически высказаться, и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым», — вспоминает Собчак в своём телеграм-канале.
«Когда мы пересекались на мероприятиях и я была в платьях с открытыми плечами, он всегда говорил: "Я обожаю твои ключицы". Эти слова его я не забуду никогда. Он очень любил женщин и сам был привлекательным, сексуальным, интересным человеком».
Эвелина Блёданс тоже высказалась о кончине Умара: «Он был в близких отношениях с некоторыми моими подругами. В последний год я стала много думать о нём. Я смотрела его соцсети, наблюдала за его добрыми делами: он помогал людям, дарил женщинам цветы на улице. Мне кажется, в последнее время у него произошло какое-то просветление. Я очень хотела повидаться с ним и, когда сегодня увидела новость, его похудевшее, осунувшееся, но такое благородное лицо на фото, мне стало так жаль. Почему-то мне казалось, что мы должны увидеться с ним за чашкой чая, поговорить, обняться, а я этого не сделала», — призналась актриса Блёданс в комментарии изданию The Voice.
фото: Умар Джабраилов и Билл Клинтон/ Источник: соцсети Умара Джабраилова
«Я буду хранить о нем память как о настоящем мужчине, который сделал много доброго для большого количества женщин. Мне кажется, на похоронах будет очень много красивых, успешных и обеспеченных женщин. И в этом всем есть его заслуга», — заключила актриса.
