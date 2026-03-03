Кино-Театр.Ру
«Если напишу слово "Россия", мне приходится тяжко»: Екатерина Гусева о хейте в соцсетях

3 марта
2026 год

3 марта 2026
Екатерина Гусева уже давно не только актриса театра и кино: она поёт в музыкальных спектаклях, а также работает в проекте «Сказки с оркестром». В соцсетях у Екатерины больше 800 тысяч подписчиков, а под каждой публикацией — сотни и тысячи комментариев, поэтому нагрузка немалая. В интервью программе «Москва 24» Екатерина рассказала, что в актёрской профессии хейта не так много, а волна неприятных комментариев приходит совсем по другому поводу: «У меня есть соцсети, и если я что-то выкладываю и напишу слово «Россия», то мне приходится тяжко».

фото: Екатерина Гусева/ Источник: соцсети Екатерины Гусевой
фото: Екатерина Гусева/ Источник: соцсети Екатерины Гусевой

Актриса считает, что это запланированные нашествия: «Потому что где-то в ангарах, где-то в амбарах сидят специально обученные люди, боты, и они реагируют на это слово. В ответ пишут тебе миллиарды ненормативных слов». С подобными комментариями Екатерина расправляется легко — просто удаляет их: «Это приходится выметать, выгребать, очищать. Ну ничего, такое время. Информационные войны».
Поиск по меткам
интернетмнениесоцсети
персоны
Екатерина Гусева

