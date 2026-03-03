Кино-Театр.Ру
Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина

3 марта
2026 год

3 марта 2026
2 марта в Театре на Страстном состоялась светская премьера элегантного детектива «Частная жизнь» с Джоди Фостер в роли психотерапевтки, которая расследует внезапную смерть своей пациентки. За атмосферу вечера отвечал проект Lumisfera – концерты симфонической музыки в окружении тысяч свечей.

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Премьера фильма "Частная жизнь"/ Источник: Евгений Смирнов/ Архив пресс-служб

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Премьера фильма "Частная жизнь"/ Источник: Евгений Смирнов/ Архив пресс-служб

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Ольга Сутулова/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Ольга Кабо/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Оценить фильм пришли Ирина Хакамада, Екатерина Климова, Ольга Кабо, Юлия Хлынина, Александр Мизёв, Ольга Сутулова, Алика Смехова, Арина Шарапова, Елена Николаева, Алексей Розин и многие другие. А после показа состоялось обсуждение с участием кинокритика Егора Москвитина, актрисы Светланы Камыниной и кинотерапевта Ирины Гросс.

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Екатерина Андреева/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Анна Савранская/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Ирина Гросс, Егор Москвитин и Светлана Камынина/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Алика Смехова/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Екатерина Климова/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Некоторые гости поделились впечатлениями от просмотра картины. «Мне нравится, что кинематограф сейчас пошёл в сторону психологии, больше про людей, которых мы видим в жизни, которыми сами являемся, со своими проблемами, недосказанностью, юмором. Мне очень понравилась, скажем, сентиментальная ценность фильма, будто давно не испытывала такого ощущения», — резюмировала Екатерина Климова.

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Ирина Хакамада/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

«Мне понравилась ирония, мне понравилась интрига, и мне понравилось, что в этом фильме, несмотря на то, что это ироничный детектив, очень много, на самом деле, раскрыто личных проблем», — отметила Ирина Хакамада.

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Юлия Хлынина/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

«Дело в том, что я сама проходила классический психоанализ в течение 12 лет, поэтому я чувствовала себя вовлеченной в сюжет. И то, что главная героиня, которую играет Джоди Фостер, является психоаналитиком, и сама история приоткрывает ворота в потаённый мир современного психоанализа — мне очень интересно», — призналась Юлия Хлынина.

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Алексей Розин/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы

Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина
фото: Арина Шарапова и Елена Малышева/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы


«Частная жизнь» в прокате с 19 марта 2026 года.

«Частная жизнь»
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   3.03.2026 - 14:07
По-доброму завидую тем, кто уже успел посмотреть сей фильм:) Самой уже не терпится оценить.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram