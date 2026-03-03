Чужую беду руками разведу: Екатерина Андреева, Екатерина Климова и Светлана Камынина

2 марта в Театре на Страстном состоялась светская премьера элегантного детектива «Частная жизнь» с Джоди Фостер в роли психотерапевтки, которая расследует внезапную смерть своей пациентки. За атмосферу вечера отвечал проект Lumisfera – концерты симфонической музыки в окружении тысяч свечей.
фото: Премьера фильма "Частная жизнь"/ Источник: Евгений Смирнов/ Архив пресс-служб
фото: Премьера фильма "Частная жизнь"/ Источник: Евгений Смирнов/ Архив пресс-служб
фото: Ольга Сутулова/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Ольга Кабо/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Екатерина Андреева/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Анна Савранская/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Ирина Гросс, Егор Москвитин и Светлана Камынина/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Алика Смехова/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Екатерина Климова/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
Некоторые гости поделились впечатлениями от просмотра картины. «Мне нравится, что кинематограф сейчас пошёл в сторону психологии, больше про людей, которых мы видим в жизни, которыми сами являемся, со своими проблемами, недосказанностью, юмором. Мне очень понравилась, скажем, сентиментальная ценность фильма, будто давно не испытывала такого ощущения», — резюмировала Екатерина Климова.
фото: Ирина Хакамада/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
«Мне понравилась ирония, мне понравилась интрига, и мне понравилось, что в этом фильме, несмотря на то, что это ироничный детектив, очень много, на самом деле, раскрыто личных проблем», — отметила Ирина Хакамада.
фото: Юлия Хлынина/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
«Дело в том, что я сама проходила классический психоанализ в течение 12 лет, поэтому я чувствовала себя вовлеченной в сюжет. И то, что главная героиня, которую играет Джоди Фостер, является психоаналитиком, и сама история приоткрывает ворота в потаённый мир современного психоанализа — мне очень интересно», — призналась Юлия Хлынина.
фото: Алексей Розин/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
фото: Арина Шарапова и Елена Малышева/ Источник: Геннадий Авраменко/ Архив пресс-службы
