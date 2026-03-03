Проклятье: Гарик Харламов, Павел Прилучный и Дмитрий Хрусталёв

Кино-Театр.Ру
3 марта
2026 год

3 марта 2026
Вчера в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной комедии «Новая тёща». Фильм зрителям представили актёры Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев и другие.

фото: Мария Аронова/ Источник: архив пресс-службы

фото: Владимир Епифанцев/ Источник: архив пресс-службы

фото: Сергей Бурунов/ Источник: архив пресс-службы

фото: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук/ Источник: архив пресс-службы

Гостями премьеры стали Григорий Лепс, Павел и Зепюр Прилучные, Роман Курцын, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Волкова, Дмитрий Хрусталёв, Алексей Учитель, Анна Ещенко и многие другие.

фото: Екатерина Волкова/ Источник: архив пресс-службы

фото: Павел и Зепюр Прилучные/ Источник: архив пресс-службы

фото: Сергей Бурунов, Дмитрий Хрусталёв и Мария Гончарук/ Источник: архив пресс-службы

фото: Кузьма Сапрыкин/ Источник: архив пресс-службы

«Новая тёща» в прокате с 5 марта 2026 года.

«Новая тёща». Трейлер №2
