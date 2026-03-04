«Я такой, какой есть»: Максим Матвеев ответил на критику своей любви к украшениям

За последние несколько лет актёр Максим Матвеевпохудел и перешёл в образе и аксессуарах на стиль, который часть публики считает провокационным. Актёр с удовольствием носит массивные цепи, браслеты и перстни, демонстрирует серьги в ушах, красит волосы в яркие цвета и делает татуировки. Всё это, конечно, вызывает реакцию подписчиков и просто случайных людей (заметим, что не всегда корректную). Видимо, устав от однообразных комментариев в стиле «зачем мужчине серёжки», Максим обратился в своих соцсетях ко всем недовольным сразу, прояснив собственную позицию относительно предмета упрёков: «Мне неоднократно писали: зачем мужчине прокалывать уши, носить кольца, вообще украшения... Любопытная тема. Украшения — это артефакт для меня, одно из изобразительных средств, которое даёт возможность показать окружающим свою особенность… Особенность, которую я хочу, чтобы окружающие приняли…»
Артист снабдил пост серией фото в брутальных образах и призвал всех несогласных не тратить время: «Я такой, какой есть — это данность и всё… Не хотите принять — идите мимо с миром. Принимаете — супер! Давайте радоваться друг другу и такой интересной жизни».
обсуждение >>