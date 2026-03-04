«В Багдаде всё спокойно»: Михаил Ширвиндт про обстановку в Дубае

28 февраля Дубай, куда теперь традиционно съезжаются россияне, уставшие от затянувшейся зимы, был обстрелян Ираном, который, в свою очередь, подвергли бомбардировке военные силы Израиля и США в ходе совместной операции. Некоторые знаменитости уже поделились в блогах репортажами с места событий. Не остался в стороне блогер и ведущий Михаил Ширвиндт. Ему “повезло” остановиться в Дубае по пути в Индонезию вместе со съёмочной группой канала «Съедобное-Несъедобное» именно в то время, когда начались обстрелы. 1 марта Михаил опубликовал в своём блоге видео, где показал спокойно отдыхающих людей: «Вчера вечером боевые действия происходили в Дубае, в самом центре города, где я находился. Итог: пожар в гостинице на пальмовом острове, ещё есть несколько незначительных попаданий и, в целом, всё».
фото: Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт опроверг информацию, которую опубликовали некоторые новостные порталы: «Говорят СМИ, что закрыты все пляжи, люди эвакуировались из отелей, на улице ни души, аэропорты полностью парализованы. Коллапс, огонь и паника. Так вот, ничего этого нет, как вы видите. Жизнь продолжается». Ведущий подтвердил, что аэропорт Дубая закрыт, но паники нет: «Во всех моллах, торговых центрах, ресторанах полно народу. Люди отдыхают, оттягиваются или, как говорилось в одном старом фильме: «В Багдаде всё спокойно». В данном случае всё спокойно в Дубае. Не надо верить непроверенным новостным источникам».
фото: Михаил Ширвиндт
