Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин

Праздник моды перебрался из Милана
в Париж, где прошёл показ осенней коллекции модного дома Dior, созданной под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона
. Гостями показа стали амбассадоры и поклонники бренда: Шарлиз Терон
, Аня Тейлор-Джой
, Маколей Калкин
, Приянка Чопра
, Ксения Собчак
и другие.
фото: Шарлиз Терон/ Источник: harpersbazaar.com
фото: Аня Тейлор-Джой/ Источник: harpersbazaar.com
фото: Маколей Калкин/ Источник: harpersbazaar.com
фото: Эвер Андерсон/ Источник: harpersbazaar.com
фото: Приянка Чопра/ Источник: harpersbazaar.com фото: Ксения Собчак/ Источник: соцсети Ксении Собчак
