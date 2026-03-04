Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин

4 марта
2026 год

Лайфстайл >>
4 марта 2026
Праздник моды перебрался из Милана в Париж, где прошёл показ осенней коллекции модного дома Dior, созданной под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона. Гостями показа стали амбассадоры и поклонники бренда: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой, Маколей Калкин, Приянка Чопра, Ксения Собчак и другие.

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин
фото: Шарлиз Терон/ Источник: harpersbazaar.com

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин
фото: Аня Тейлор-Джой/ Источник: harpersbazaar.com

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин
фото: Маколей Калкин/ Источник: harpersbazaar.com

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин
фото: Эвер Андерсон/ Источник: harpersbazaar.com

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин
фото: Приянка Чопра/ Источник: harpersbazaar.com

Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин
фото: Ксения Собчак/ Источник: соцсети Ксении Собчак
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекНеделя модыстиль
персоны
Эвер АндерсонМаколей КалкинКсения СобчакАня Тейлор-ДжойШарлиз ТеронДри ХемингуэйПриянка Чопра

фотографии >>
Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин фотографии
Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин фотографии
Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин фотографии
Неделя моды в Париже: Ксения Собчак, Шарлиз Терон и Маколей Калкин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Евгения Шарова
28 февраля ушла из жизни актриса Евгения Шарова.

День рождения >>

Максим Зыков
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Елена Мартыненко
Екатерина Радченко
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
Стивен Уэбер
Марго Харшман
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен