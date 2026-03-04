«Всё сложно»: Бурак Озчивит рассказал, в чём трудности изучения русского языка

3 марта на сцене МДМсостоялась премьера моноспектакляБурака Озчивита«Самая красивая девушка Стамбула». На пресс-конференции в ответ на вопрос «Пятого канала» о том, как идёт изучения русского языка, актёр признался, что непросто: «Сложно всё. И что касается языка, и что касается некоторых фраз. Да, мы часто приезжаем в Россию, но, к сожалению, пока продвинуться не получилось».
Звезда сериала «Великолепный век» перечислил ещё несколько моментов, которые вызывают трудности, но надежды выучить русский он всё же не теряет: «В плане произношения и в плане алфавита русский язык очень сложный. Но надеюсь, что однажды получится русский язык выучить».
