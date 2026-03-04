Кино-Театр.Ру
«Всё сложно»: Бурак Озчивит рассказал, в чём трудности изучения русского языка

4 марта
2026 год

4 марта 2026
3 марта на сцене МДМ состоялась премьера моноспектакля Бурака Озчивита «Самая красивая девушка Стамбула». На пресс-конференции в ответ на вопрос «Пятого канала» о том, как идёт изучения русского языка, актёр признался, что непросто: «Сложно всё. И что касается языка, и что касается некоторых фраз. Да, мы часто приезжаем в Россию, но, к сожалению, пока продвинуться не получилось».

Звезда сериала «Великолепный век» перечислил ещё несколько моментов, которые вызывают трудности, но надежды выучить русский он всё же не теряет: «В плане произношения и в плане алфавита русский язык очень сложный. Но надеюсь, что однажды получится русский язык выучить».

Турецкий актёр действительно часто бывает в России. В феврале прошлого года он стал почётным гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Кремле, а совсем недавно поучаствовал в фотосессии для российского глянца. Также артист снялся в роли самого себя в одной из новелл фильма «Ёлки-11» и участвовал в проекте «Я к тебе надолго». В декабре 2024 года Бурак Озчивит приезжал в Москву с супругой, актрисой Фахрие Эвджен.

