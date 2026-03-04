Кино-Театр.Ру
Долгие проводы: Юра Борисов, Юлия Снигирь и Саша Бортич
Долгие проводы: Юра Борисов, Юлия Снигирь и Саша Бортич

4 марта
2026 год

4 марта 2026
3 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма Сони Райзман «Картины дружеских связей» об одном зимнем дне и одной ночи из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву. Премьеру посетили актёры фильма Александр Паль, Евгений Цыганов и Мария Карпова, а также Анна Шевчук и Юра Борисов, Юлия Снигирь, Александра Бортич и Давид Сократян, Аглая Тарасова и многие-многие другие.

фото: Александр Паль / Источник: пресс-служба

фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов / Источник: пресс-служба

фото: Мария Карпова / Источник: пресс-служба

фото: Соня Райзман / Источник: пресс-служба

фото: Юра Борисов и Анна Шевчук / Источник: пресс-служба

фото: Давид Сократян и Саша Бортич / Источник: пресс-служба

фото: Аглая Тарасова / Источник: пресс-служба

фото: Александр Робак / Источник: пресс-служба

фото: Джаник Файзиев и Светлана Иванова / Источник: пресс-служба

фото: Ирина Горбачёва / Источник: пресс-служба

фото: Роман Евдокимов / Источник: пресс-служба

фото: Карина Мурашкина / Источник: пресс-служба

фото: Любовь Аксёнова / Источник: пресс-служба

фото: Лиза Шакира / Источник: пресс-служба

фото: Даша и Кузьма Котрелёвы / Источник: пресс-служба

фото: Муся Тотибадзе / Источник: пресс-служба

фото: Александр Яценко и Ксения Иванова / Источник: пресс-служба

В прокат фильм «Картины дружеских связей» выйдет 19 марта.

«Картины дружеских связей»
