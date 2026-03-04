Долгие проводы: Юра Борисов, Юлия Снигирь и Саша Бортич

3 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма Сони Райзман «Картины дружеских связей»
об одном зимнем дне и одной ночи из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву. Премьеру посетили актёры фильма Александр Паль
, Евгений Цыганов
и Мария Карпова
, а также Анна Шевчук
и Юра Борисов
, Юлия Снигирь
, Александра Бортич
и Давид Сократян
, Аглая Тарасова
и многие-многие другие.
фото: Александр Паль / Источник: пресс-служба
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов / Источник: пресс-служба
фото: Мария Карпова / Источник: пресс-служба
фото: Соня Райзман / Источник: пресс-служба
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук / Источник: пресс-служба
фото: Давид Сократян и Саша Бортич / Источник: пресс-служба
фото: Аглая Тарасова / Источник: пресс-служба
фото: Александр Робак / Источник: пресс-служба
фото: Джаник Файзиев и Светлана Иванова / Источник: пресс-служба
фото: Ирина Горбачёва / Источник: пресс-служба
фото: Роман Евдокимов / Источник: пресс-служба
фото: Карина Мурашкина / Источник: пресс-служба
фото: Любовь Аксёнова / Источник: пресс-служба
фото: Лиза Шакира / Источник: пресс-служба
фото: Даша и Кузьма Котрелёвы / Источник: пресс-служба
фото: Муся Тотибадзе / Источник: пресс-служба
В прокат фильм «Картины дружеских связей» выйдет 19 марта.
фото: Александр Яценко и Ксения Иванова / Источник: пресс-служба
«Картины дружеских связей»
