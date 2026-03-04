Кино-Театр.Ру
«Я просто радостно получаю денежки»: Ева Смирнова рассказала о своей предприимчивости

4 марта
2026 год

Лайфстайл >>
4 марта 2026
26 февраля в российский прокат вышла семейная комедия «Драники», в которой главную роль бойкой и предприимчивой Оли сыграла 13-летняя Ева Смирнова. Амплуа деловитой и инициативной девочки стало для неё фирменным: похожими чертами обладала её героиня и в «Чебурашке», и в «Папиных дочках». По случаю премьеры «Кино-Театр.ру» поговорил с актрисой — в том числе о том, насколько она сама похожа на своих персонажей.

«Я просто радостно получаю денежки»: Ева Смирнова рассказала о своей предприимчивости
фото: Ева Смирнова / Источник: соцсети актрисы

«О финансах я, конечно, начала задумываться, когда вступила в более осознанный возраст, потому что всё-таки моя работа напрямую с ними связана. Но уверена, что мои героини более предприимчивы, чем я, потому что пока вокруг меня есть люди, которые больше разбираются в финансах, а я просто радостно получаю денежки — закрываю свои "хотелки" и вкладываюсь в социальные проекты. То есть трачу, скажем так, деньги правильно и полезно», — рассказала Смирнова.

Читать Интервью с Евой Смирновой

Говоря о лидерстве, актриса призналась, что её роль в команде всегда зависит от ситуации: «Если мне где-то нужно быть лидером, то я прихожу в команду уже в лидерской позиции. Но при этом я абсолютно спокойно отношусь к тому, что где-то могу просто сесть и побыть "серым кардиналом", послушать других лидеров мнения, чтобы приобрести какой-то опыт». Ева также является основателем Актёрского клуба «Движение Звёзд», однако, по её словам, это никак не влияет на распределение сил внутри: «У нас нет какого-то соперничества, а всегда исключительно дружеская атмосфера», — поделилась она в интервью.
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   4.03.2026 - 17:31
"осознанный возраст" это какой? 13 лет? Если честно, она давно на экране, и я думала ей больше лет. Да и выглядит она лет на 17-19. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ссылки по теме
Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»
Поиск по меткам
деньгидети
персоны
Ева Смирнова
фильмы
ДраникиПапины дочки. Мама вернуласьЧебурашкаЧебурашка

что почитать?

