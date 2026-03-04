«Я просто радостно получаю денежки»: Ева Смирнова рассказала о своей предприимчивости

26 февраля в российский прокат вышла семейная комедия «Драники», в которой главную роль бойкой и предприимчивой Оли сыграла 13-летняя Ева Смирнова. Амплуа деловитой и инициативной девочки стало для неё фирменным: похожими чертами обладала её героиня и в «Чебурашке», и в «Папиных дочках». По случаю премьеры «Кино-Театр.ру»поговорил с актрисой — в том числе о том, насколько она сама похожа на своих персонажей.
фото: Ева Смирнова / Источник: соцсети актрисы
«О финансах я, конечно, начала задумываться, когда вступила в более осознанный возраст, потому что всё-таки моя работа напрямую с ними связана. Но уверена, что мои героини более предприимчивы, чем я, потому что пока вокруг меня есть люди, которые больше разбираются в финансах, а я просто радостно получаю денежки — закрываю свои "хотелки" и вкладываюсь в социальные проекты. То есть трачу, скажем так, деньги правильно и полезно», — рассказала Смирнова.
Говоря о лидерстве, актриса призналась, что её роль в команде всегда зависит от ситуации: «Если мне где-то нужно быть лидером, то я прихожу в команду уже в лидерской позиции. Но при этом я абсолютно спокойно отношусь к тому, что где-то могу просто сесть и побыть "серым кардиналом", послушать других лидеров мнения, чтобы приобрести какой-то опыт». Ева также является основателем Актёрского клуба «Движение Звёзд», однако, по её словам, это никак не влияет на распределение сил внутри: «У нас нет какого-то соперничества, а всегда исключительно дружеская атмосфера», — поделилась она в интервью.
