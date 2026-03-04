Кино-Театр.Ру
Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн

4 марта
2026 год

4 марта 2026
В Париже в рамках Недели моды прошёл показ осенне-зимней коллекции Saint Laurent. Среди гостей шоу были Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд, Зои Кравиц, Шарлотта Генсбур, Марк Эйдельштейн и другие.

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Мишель Пфайффер / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Оливия Уайлд / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Зои Кравиц / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Шарлотта Генсбур / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Кейт Мосс / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Лила Мосс / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Франсуа Арно / Источник: Page Six

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Филиппин Леруа / Источник: WWD

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Марк Эйдельштейн / Источник: WWD

Неделя моды в Париже: Мишель Пфайффер, Оливия Уайлд и Марк Эйдельштейн
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли / Источник: Page Six
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
