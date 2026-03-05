Кино-Театр.Ру
Анна Пересильд снялась в новой фотосессии

5 марта
2026 год

5 марта 2026
16-летняя Анна Пересильд опубликовала в соцсетях снимки из новой фотосессии — в платье с корсетом и шипованным колье. «Когда мы все засыпаем, куда мы идём?» — подписала фотографии актриса.

фото: соцсети Анны Пересильд

Эксперименты с имиджем для Пересильд не редкость: актриса любит устраивать тематические фотосессии и примерять разные образы.

фото: соцсети Анны Пересильд

фото: соцсети Анны Пересильд

фото: соцсети Анны Пересильд

фото: соцсети Анны Пересильд

фото: соцсети Анны Пересильд
Киноман1985   5.03.2026 - 18:16
Пару недель не было новостей. Начали скучать. Ладно, в этот раз можно, на носу 8 марта. читать далее>>
vikapikaa (Самара)   5.03.2026 - 18:05
С подросткового возраста любила и люблю все эти готические образы. Вот только попсовой Ане это все не идет... Не то пальто, как говорится. читать далее>>
sweet poison   5.03.2026 - 16:31
Если закрыть глаза на то, что это "всеми любимая Анютка", то фотосессия в целом шикарная. читать далее>>
