Анна Пересильд снялась в новой фотосессии

16-летняя Анна Пересильд
опубликовала в соцсетях снимки из новой фотосессии — в платье с корсетом и шипованным колье. «Когда мы все засыпаем, куда мы идём?»
— подписала фотографии актриса.
фото: соцсети Анны Пересильд
Эксперименты с имиджем для Пересильд не редкость: актриса любит устраивать тематические фотосессии
и примерять разные образы.
